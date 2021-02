En septiembre del año 2019, mucho antes de que fuéramos conscientes de todo lo que iba a ocurrir en el año que acaba de terminar -y que aún no se ha resuelto-, Marta Ortega asistía al desfile de la firma Valentino que se celebraba en el contexto de la Semana de la Moda de París. Lo hacía con un look de aire casual en el que destacaban por encima de lo demás dos complementos: por un lado, su impresionante bolso Birkin de Hermès y, por otro, los botines negros que había escogido para combinar con su vestido camisero en tonos verdes y que aportaban al look un aire militar.

Aunque Marta no fue ni mucho menos en lucir este tipo de bota, lo cierto es que a partir de que ella las llevara se ha desatado una especie de ‘fiebre’ que llega hasta ahora. Las ‘track’ fueron las grandes protagonistas de su look y son ahora uno de los calzados por excelencia de las influencers. Son rivales directas de las botas cowboy o de las OTK, pero son más robustas y más cómodas. Su inspiración claramente militar las hace perfectas para dar un toque diferente a cualquier look. De caña media, rotundas y sus formas y suela de goma dentada o con plataforma, las track han llegado a nuestras vidas para quedarse -y estamos encantadas de ello-. El negro es el color que las define, aunque poco a poco van apareciendo otras apuestas en marrones, grises o incluso tonos claros, de plena tendencia que harán que este tipo de calzado se convierta en el rey de nuestro armario. Pero, ¿cuáles son las claves para lucir con acierto este tipo de botas solo aptas para las más atrevidas? Sigue leyendo, que te lo contamos

Con vestidos

A pesar de lo que puedas pensar en principio, las track son perfectas para combinar con vestidos de todo tipo, no solo camiseros, como ya adelantó Marta Ortega, sino que también se adaptar a minivestidos de corte más romántico, aportando un aire rompedor que tanto nos gusta.

Con abrigo

Unas botas track y un abrigo que llegue a la rodilla son, sin duda, la mejor opción para un día de frío. No pasarás frío y estarás a la moda. Puedes optar por una versión clásica con botas negras o explorar tu faceta más atrevida. Tú decides.

Un toque sofisticado

Nadie le niega a las botas track su carácter rompedor debido a la herencia militar y a que siempre han estado asociadas a looks más rockeros o punk. Sin embargo, resultan perfectas si quieres darle un toque rebelde a un look clásico, como, por ejemplo, al combinarlas con un traje de chaqueta de falda o pantalón.

En looks pijameros

No se nos ocurre nada más cómodo que un conjunto de estilo comfy y unas botas track, perfecto para estar a la moda sin renunciar a las prendas más confortables.

Con vaqueros

Sea por fuera o por dentro, las track son el complemento perfecto para tus jeans. Atrévete a llevarlas con los slouchy y dales un plus de tendencia.