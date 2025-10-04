Amina deslumbra como madrina del brazo de Cayetano Martínez de Irujo a su llegada a la iglesia

Cayetano Martínez de Irujo ha escogido a su hija Amina para ejercer de madrina en su boda con Bárbara Mirjan. La joven, nacida fruto de la relación del aristócrata con Genoveva Casanova, siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano a pesar del estatus social que poseen sus padres. Sin embargo, este sábado, 4 de octubre, se ha convertido en una de las grandes protagonistas del enlace matrimonial de su progenitor.

Amina ha llegado a la Iglesia del Cristo de los Gitanos sobre las 13:40 horas del mediodía y, como no podía ser de otra manera, ha acaparado todas las miradas de los presentes desde el primer momento. Y es que ha protagonizado una muy especial estampa del brazo de su padre en medio de la multitud. Para la ocasión, ha escogido un look que no ha pasado desapercibido, el cual combinaba a la perfección la elegancia y la sofisticación.

Amina y Cayetano Martínez de Irujo en Sevilla. (Foto: Gtres)

Se trata de un vestido en tono azul turquesa con un estampado floral en la parte frontal que combina diferentes colores oscuros, aportando un contraste muy llamativo. El diseño cuenta con una abertura que deja al descubierto las sandalias de tacón alto que ha escogido para la especial ocasión, así como también ha completado el look con un chal del mismo tono que el vestido que cubría los hombros y unos pendientes largos que aportaban un toque de glamour. En cuanto al peinado, Amina ha optado por recoger su melena en un tirante moño bajo.

El estrecho vínculo de Amina con su padre, Cayetano Martínez de Irujo

El hecho de que Amina haya acompañado a su padre hasta el altar ha vuelto a poner de manifiesto la estrecha relación que mantienen padre e hija. La joven nació junto a su hermano mellizo Luis el 25 de julio de 2001 y, a los pocos meses, fueron presentados públicamente en la finca Las Arroyuelas. Se trata de una de las mayores propiedades de la Casa de Alba que, a día de hoy, pertenece a su padre y que, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en uno de los escenarios principales de la considerada como la boda del año.

A pesar de que Amina vivió en España sus primeros años de vida, en cuanto comenzó sus estudios no obligatorios, se mudó a Reino Unido, donde, al igual que su hermano, reside desde hace un tiempo. Allí trabaja como coordinadora de ventas y comercio a nivel global de Amán Resorts, una cadena hotelera internacional. Este importante cargo deja entrever que ha sabido desarrollar una exitosa faceta profesional fuera de nuestras fronteras, aunque lo cierto es que no se ha desvinculado del todo de su país natal. De hecho, siempre que tiene oportunidad, viaja a España para estar cerca de los suyos, y más si se trata de una ocasión tan especial como la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo, con Bárbara Mirjan, la mujer con la que lleva saliendo más de diez años.