Todo sobre Luis y Amina, los pilares de Cayetano Martínez de Irujo en su gran día con Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo está a punto de vivir uno de los días más especiales de su vida. Después de más de diez años de relación, va a pasar por el altar con Bárbara Mirjan para sellar su amor y darse el «sí, quiero». Según lo publicado, lo harán delante de más de 200 invitados, aunque lo cierto es que hay dos personas que destacan por encima del resto por ser los pilares fundamentales del novio. Se trata de sus dos hijos, Luis y Amina, los cuales no han querido perderse esta especial jornada que cambiará de nuevo el registro civil de su padre. Aunque eso suponga situarse en el centro de todas la miradas, algo que han evitado durante todos estos años.

Luis y Amina Martínez de Irujo nacieron el 25 de julio de 2001, fruto del matrimonio de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova. Fueron presentados públicamente en la finca Las Arroyuelas, una de las mayores propiedades de la Casa de Alba. Allí y durante los primeros años de su vida, fueron el objetivo de muchos paparazzis, pero eso se terminó en cuanto empezaron a crecer y sus padres tomaron la decisión de separarse.

Cayetano Martínez de Irujo con sus dos hijos, Luis y Amina, en Madrid. (Foto: Gtres)

Luis y Amina mantienen una excelente relación con sus dos progenitores, así como también se llevan muy bien con Bárbara Mirjan, la mujer que se convertirá en la esposa de su padre en apenas unas horas. No obstante, a sus 24 años, viven a miles de kilómetros de todos ellos, ya que cuando comenzaron sus estudios universitarios se mudaron a Reino Unido, donde llevan instalados desde entonces y sin previsión de regresar a su país natal. Y es que allí, además de terminar su formación, también han comenzado a dar sus primeros pasos laborales.

Según lo publicado, Luis Martínez de Irujo se graduó en julio de 2023 en Historia y Relaciones Internacionales por la exclusiva Universidad de Exeter, situada al suroeste de Inglaterra. Desde 2022 trabaja en J.P. Morgan, uno de los bancos más antiguos y prestigiosos del mundo. En un principio fue contratado como becario, pero, con el paso del tiempo, su gran implicación le permitió ascender y ser seleccionado para el Corporate Analyst Development Program (CADP), un itinerario reservado a jóvenes con gran proyección internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genoveva Casanova (@genoveva_casanova_official)

Por su parte, Amina se graduó en Lengua, Cultura y Comunicación por la Universidad de Warwick, en Coventry (Inglaterra) y, tres años después, cursó un máster en Management, Administración y Gestión de Empresas en el Instituto de Empresa en Madrid. Después, regresó a Londres y comenzó a hacer prácticas en el departamento de ventas de Amán Resorts, una cadena hotelera internacional en la que ha conseguido, con el paso de los años, el cargo de coordinadora de ventas y comercio a nivel global.

Sobre sus vidas privadas, son pocos los datos que se conocen. No obstante, mientras que Luis prefiere abstenerse de todo lo relacionado con lo mediático (manteniendo incluso sus redes sociales en modo privado), Amina sí que tiene abiertas sus respectivas cuentas. De hecho, gracias a su perfil de Instagram, podemos comprobar que los mellizos son uña y carne. Aún así, más allá de sus salidas con amigos y algún que otro viaje, la joven tampoco comparte excesivos detalles de su faceta personal, por lo que se desconoce si tiene pareja, entre otros muchos asuntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amina Martinez de Irujo (@aminamtzdeirujo)

Ahora, después de un largo tiempo sin aparecer delante de las cámaras, están a punto de dar un paso al frente y consolidarse como los grandes apoyos de Cayetano Martínez de Irujo durante su boda con Barbara Mirján. Tanto es así que Amina ejercerá de madrina durante la ceremonia, un importante papel que el duque de Salvatierra ha querido ofrecer a la joven, dejando al descubierto el gran vínculo que le une a sus mellizos.