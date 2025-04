Adiós al encrespamiento: el gel de 7 € de Druni que utilizan todas las que tienen el pelo rizado

Aunque tener el pelo rizado para la panacea, no es así. Se encrespa, aparecer frizz, humedad, el rizo se apaga o por el contrario tiene más fuerza que nunca. Por esto hay que cuidar el cabello y el método curly es sólo una parte de las técnicas que puedes aplicar para que esté siempre mejor y con vida. además del gel de 7 euros de Druni para decir adiós al encrespamiento.

Porque no es suficiente con aplicar el champú, hidratante o mascarilla y una espuma para salir siempre perfecta de casa. También están los geles y muchos otros productos para avivar ese rizo que se queda apagado y tosco. Puedes ganar mucho con estas técnicas, especialmente si tienes el pelo rizado o bien ondulado. Te contamos cómo es el gel del momento que aporta lo que tu cabello necesita.

El gel de 7 € de Druni que utilizan todas las que tienen el pelo rizado

Hablamos del gel hidratante para rizos de John Frieda que ofrece una fijación capilar como pocos. En la web de Druni saben que es un producto esperado y demandado, por esto lo tienen al mejor precio.

El Gel Hidratante de Rizos Dream Curls define las ondas, rizos y bucles apagados, proporcionando hidratación intensa y una fijación duradera de hasta 24 horas. Su fórmula ligera y nutritiva aporta un extra de hidratación para un acabado suave y sin sensación acartonada, permitiendo que tus rizos se mantengan definidos, elásticos y con movimiento natural.

Es lo que todas las que tenemos el pelo rizado soñamos. Además, está enriquecido con aceite ligero de moringa, este gel cuida tu cabello sin apelmazarlo. Aprobado para el Método Curly, está formulado sin siliconas ni etanol, siendo una opción ideal para todo tipo de rizos y niveles de encrespamiento. Y tiene fórmula vegana.

Cómo aplicar el gel para pelo rizado

Este gel se aplicar con una pequeña cantidad sobre el cabello húmedo y secado con toalla. Presionar los rizos suavemente y enroscarlos con los dedos para darles forma. Dejar secar al aire. Ajustar la cantidad según la longitud y el grosor de tu cabello para lograr el nivel de definición deseado. Así de fácil. Y ya puedes salir con la seguridad de que tu pelo rizado no se va a encrespar y vas a tener un rizo más definido y con vida.

Qué ingredientes lleva este producto

Water/Aqua/Eau, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Glycerin, Acrylates Crosspolymer-3, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, Aminomethyl Propanol, Ethylhexylglycerin, PEG-45M, Tetrasodium EDTA, Moringa Oleifera Seed Oil, Silica, BHT, Phenoxyethanol, Fragrance/Parfum, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Peel Oil, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalyl Acetate, Pogostemon Cablin Oil, Rose Ketones, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes.

El precio del gel para las que tiene el pelo rizado

Es totalmente asequible porque este producto tiene un precio de sólo 7,99 euros, es decir, lo puedes comprar ya mismo en la web de Druni para presumir del mejor pelo y de tener un rizo espectacular.

Otros productos para cabellos rebeldes en Druni

Revlon professional: Uniq One All In One

Tratamiento sin aclarado para todo tipo de cabellos. Tratamiento intensivo en spray sin aclarado que ofrece al cabello los diez beneficios principales que necesita. Repara, aporta brillo, protege del calor y contra el Sol, facilita el cepillado y el uso de la plancha y desenreda el cabello.

Los 10 beneficios reales que tu cabello necesita, en un mismo producto. Porque tener un cabello maravilloso no es cuestión de tiempo.

El tratamiento capilar multibeneficio y sin aclarado que ha revolucionado los salones de belleza de todo el mundo ofreciendo 10 beneficios en un espectacular producto sin aclarado.

UniqOne™ Hair Treatment hace maravillas en cualquier lugar y en cualquier momento, en cabello húmedo o seco.

K18

Professional Molecular Repair Hair Mask: mascarilla reparadora

La mascarilla molecular está hecha para ser utilizada como parte del servicio de reparación molecular K18 (niebla K18 PRO + máscara K18 PRO)

Esta mascarilla de tratamiento sin enjuague repara el daño del cabello y lo devuelve a un estado saludable después de los servicios de salón. Desarrollado por K18PEPTIDE™ para reconectar cadenas polipeptídicas rotas y enlaces disulfuro para renovar la fuerza y ​​la elasticidad en solo 4 minutos. Está clínicamente probado que esta mascarilla repara el daño causado por lejía + color, servicios químicos y calor para obtener resultados inmediatos y duraderos. El formato a base de crema ayuda a suavizar, alisar y acondicionar el cabello.

Karseell

Maca Essence Repair: mascarilla reconstructora colágeno activo

La mascarilla capilar Karseell te deja el pelo suave, brillante y con un aroma que te transporta a un jardín de flores y frutas. Si tienes el pelo seco y/o dañado, no te preocupes, la mascarilla con colágeno activo es la solución. Contiene aceite de argán marroquí, muy conocido por sus propiedades nutritivas y reparadoras, y colágeno activo, el ingrediente estrella para una reparación profunda, además de esencia de maca y ácido hialurónico.