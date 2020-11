¿Sabes que es el Curly Girl Method? ¡Apúntate al fenómeno!

Si tu pelo al natural es rizado ¡esto te interesa! pues incluso si eres de las que se lo planchan cada día, seguro que te resulta útil saber que los rizos están de moda y que hay un movimiento revolucionario incipiente ¡que nos anima a cuidarlos y a sacarles el máximo partido! ¡Apúntate al curly girl method!

Son muchas las mujeres que durante muchos años, sobre todo en su juventud, maltratan su pelo rizado porque han oído que si se lo alisan parecen más mayores, elegantes o profesionales ya que, al fin y al cabo, el pelo rizado siempre es un poco incontrolable y mucha gente sin conocimientos lo critica: inevitablemente salvaje aunque esté recién peinado.

Aun así, ahora nos encontramos ante un punto de inflexión: parte de esas mujeres aún jóvenes pero más maduras de mente, se están plantando y decidiendo recuperar y mostrar su melena rizada y la belleza que reside en ese natural toque salvaje que solo unas pocas afortunadas tienen.

El problema que se encuentran pero, es que tras años de maltratar su melena mediante herramientas de calor y productos con alcohol y parabenos, sus rizos no parecen ser los que eran y están más debilitados, así que esos mechones que un día fueron rizados, ahora son simplemente ondulados.

Por suerte pero, en los últimos años, gracias al libro ‘Curly Girl The Method’ de la estilista estadounidense Lorraine Massey, muchas mujeres están aprendiéndolo todo sobre el correcto cuidado que deberíamos tener del cabello rizado. Y no solo eso, sino que mediante la publicación de fotografías de sus “Antes y Después de usar el método” en redes, han conseguido sensibilizar muchas otras chicas que ya han empezado a aceptar su cabello tal como es y han decidido cuidarlo como se merece.

Productos adecuados

Una de las claves reside en los productos que se usan tanto para lavar el pelo como para estilizarlo, pues en cabellos rizados es muy común usar fijadores, espumas y geles definidores. Una de las cosas más importantes según este método, es dejar de usar productos con sulfatos, siliconas no solubles en agua, alcoholes secantes, ceras, ftalatos y aceites minerales.

Otra de las cosas que se deben hacer es adquirir algunas rutinas de cuidado y peinado concretas que conseguirán revitalizar los rizos de forma natural, como por ejemplo no cepillar nuestra melena en seco o hacerlo con un cepillo especializado como los de la marca Denman y, por supuesto, dejar de utilizar planchas y secadores.

¿En qué consiste este método que rompe barreras?

Lo primero será identificar nuestro tipo de rizo según una tabla muy visual que nos ayudará a conocer las necesidades de nuestro tipo de pelo según si es 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4ª, 4B o 4C. Una vez completada esta primera introducción para reconciliarnos con nuestro cabello, podremos empezar a seguir los 5 pasos que conforman el método: el último lavado con sulfatos, el primer lavado tipo co-wash (técnica que descubrirás cuando te adentres en el método), el acondicionador, la definición y por último el refresh y correcto secado del pelo.

Las profesionales advierten que no es un proceso rápido y que requiere análisis, paciencia, varias pruebas con distintos productos y una adaptación personalizada del método a nuestras necesidades, porque aunque dos melenas se encuentren en el mismo grupo numérico ¡puede que lo que funciona en una no sirva en la otra!

Si eres constante y mantienes tu atención en alcanzar tu objetivo seguro que triunfas, y de todas formas, ¡seguro que en el camino aprendes mucho!

Te encontrarás con técnicas como el Squish to Condish (STC), el Leave-In o el Scrunch Out The Crunch (SOTC) y harás algunas compras que no sabías que necesitabas como un gorro de seda o una funda de almohada de satén, ambas muy útiles para evitar el encrespamiento y suavizar la fricción del pelo al dormir.

Ya no tienes excusa para empezar a cuidar tu melena ¡y gritarle al mundo que estás orgullosa de tus rizos!