Hemos hecho dieta, intentamos comer saludable, hacemos algo de ejercicio, pero aún así no conseguimos adelgazar. Esto es porque no lo estamos haciendo bien del todo y no tenemos paciencia, pues comer bien y hacer ejercicio es algo constante y progresivo, ¿o crees que reducir volumen de un día para otro? Aquí van los 8 hábitos para bajar de peso de forma definitiva.

Sigue con ellos y no te conformes con la primera semana y no ves resultados.

Un desayuno completo y sano

Si desayunas algo más que de costumbre, pero con alimentos sanos, es posible que los quemes antes que si decides comer más tarde. Y lo mejor es que al haber comido más tendrás poquitas ganas de picar antes de comer.

Llegarás a la hora del almuerzo sin casi hambre y no te llenarás a tope. Para esto aumenta la fibra y los alimentos saciantes en los desayunos, como los yogures con frutas, las tostas, los huevos, los mini bocatas acompañados de frutas, los batidos con un sinfín de ingredientes, y mucho más. Alimentos que lleven carbohidratos y proteínas.

Camina y sube escaleras

Con la pandemia a cuestas es posible que nos movamos menos. Pero hay muchas oportunidades para hacer ejercicio. Una de ellas es salir a caminar todos los días aunque sea cerca de casa y subir las escaleras también a diario. Empezarás a notar como las piernas y pantorrillas se mueven y esto tiene resultados positivos.

Cena ligero

Cuesta un poco, porque para muchos es esa comida para compartir con el resto de la familia tras un día algo duro de trabajo. Pero podemos hacerlo si planificamos nuestro menú diario para que sea rico, sabroso pero sin que te llene demasiado. Si no luego te vas a dormir con el estómago hinchado y no puedes hacer la digestión correctamente. Por esto al día siguiente la barriga sigue siendo la misma.

Con consejo del profesional

Si te has propuesto bajar de peso de forma definitiva pero de verdad y ya para siempre con el fin de mantener bien nuestro peso, entonces lo debes hacer siempre bajo asesoramiento. Si no lo haces con un profesional servirá de poco.

Come siempre a la misma hora

Si algo trae la pandemia es un poco de orden a nuestras rutinas. ¿Por qué? estamos saliendo menos, hay menos cenas y comidas con amigos y reuniones inacabables. Esto permite mejorar nuestro horario y rutinas diarias. Un ejemplo es comer y cenar siempre a las mismas horas para que el cuerpo se acostumbre a ello.

Baja tus metas y expectativas

Si nos proponemos metas demasiado altas entonces no conseguiremos bajar al peso que deseamos. En este caso, debemos fijarnos una bajada de peso real y así podemos adelgazar más rápidamente y luego hacerlo más si es lo que queremos. Muchas personas establecen objetivos que no van con ellos, por esto es normal que vayamos a un profesional que es quien nos dirá el peso que debemos perder y cómo.

Menos raciones y en platos más pequeños

Está demostrado. Cuanto más grande es el plato, más lo llenamos. Así que un truco para poder perder peso de forma definitiva es poner menos raciones y especialmente en platos algo más pequeños que de costumbre.

Ejercicio mínimo 3 día a la semana

Caminas, subes escaleras y también debes hacer ejercicio, especialmente si pasas horas en casa teletrabajando. Pues con el ordenador nos despistamos y se nos van las horas. Como mínimo hay que hacer unos 40 minutos tres días a la semana de ejercicio si no estás muy acostumbrado, según los expertos. Escoge el que quieras y con el que te sientas más a gusto y verás como tienes más ganas de hacerlo.