10 regalos que nos propone Mango para ser el mejor amigo invisible

Mango propone 10 regalos para convertirnos en el mejor amigo invisible que podamos ser en estas fechas. El bajo presupuesto es uno de los elementos que caracteriza a estos regalos, pero no por ello vas a quedar mal. Seguro que estos regalos despiertan pasiones y es que son una auténtica maravilla, incluso para regalar a alguien de la familia si no quieres gastar demasiado. Mango tiene buenos descuentos esperándote que podrás ir viendo a medida que descubras su sección de complementos. Estos son 10 regalos que hemos elegido si no sabes que regalar a ese amigo invisible esta Navidad.

Unos pendientes que podrían ser de Tous, pero los vende Mango y cuestan menos de 10 euros. Son bonitos, siguen la tendencia actual de ser grandes y dorados y seguro que quedarán perfectos con cualquier look. Una inversión ideal para un amigo invisible amante de las joyas.

Un tarjetero de lo más práctico que cuesta 5 euros. Podrás decirle a tu amigo invisible que organice sus tarjetas para tenerlo todo perfectamente en orden. Es una buena opción para estas navidades. El efecto acolchado y el hecho de que sea negro con el logo son un plus.

A conjunto del tarjetero tenemos la billetera que cuesta 7 euros, es decir, por 12 euros nos llevamos el juego completo. Una opción práctica que nunca falla y que siempre viene bien. Es un tipo de cartera atemporal que puede llevarse a cualquier edad y combina con todo.

12 euros cuesta un bolso tipo bandolera con cadena. Otro de los básicos de un amigo invisible en el que queremos quedar bien sin gastarnos una fortuna. Es un bolso que se lleva, ahora y siempre, para casi cualquier acto que tengamos en la agenda.

Otro bolso, esta vez de 15 euros y con un color intenso. El rosa se lleva y es ideal para romper con los looks negros o blancos. Una opción perfecta para amigos invisibles que llenan la oficina con su energía y vitalidad.

Un precioso fular de 10 euros puede ser un regalo de amigo invisible de lo más bonito. Es útil y con ese tono blanco y azul combina con todo. No vas a poder resistirte incluso a comprarte uno para ti a juego. Mango tiene varios fulares de este tipo a bajo precio, no puedes dejarlos escapar.

Para las más frioleras, tenemos una bufanda efecto pelo espectacular. Está en blanco o en rosa y cuesta solo 12 euros, por lo que podemos incluso comprar los guantes si tenemos un presupuesto elevado para este regalo de Navidad de alguien que quizás no conocemos muy bien.

Solo 15 euros te costarán unos guantes de piel acolchados con los que seguro que triunfas. Son un buen básico que seguro que le dará a esa persona una alegría. Tener las manos frías en invierno es algo que se puede evitar con mucho estilo y sin gastar demasiado.

Una gorra con mensaje puede ser el detalle que estábamos deseando incorporar a nuestra cesta de regalos. Son 15 euros, sirve para hombre o mujer y puede ser de lo más práctica. Uno de esos complementos con los que no contamos, pero son muy necesarios.

Con un aire afrancesado descubrimos una boina de 15 euros de Mango, un regalo ideal para un amigo invisible que tiene mucho estilo. Está disponible en varios colores, el tacto y las características de esta boina es lo que la hacen ser una buena opción low cost para regalar estas fiestas.