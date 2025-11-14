Viaje a Gales y ruptura familiar: el cumpleaños más amargo de Carlos III

Carlos III cumple 77 años en una de las etapas más delicadas de su vida y también de su reinado. Desde que subiese al trono en 2023, el monarca ha afrontado una gran cantidad de altibajos, comenzando por la insalvable brecha familiar provocada por la marcha del príncipe Harry a Estados Unidos junto a Meghan Markle. A lo que siguió el durísimo diagnostico de su cáncer y también el de su nuera, Kate Middleton, en 2024. Y, por si fuese poco, a ese inmenso caos podemos sumarle también el escándalo protagonizado por el príncipe Andrés, implicado de lleno en el caso Epstein.

Esta situación ha generado un drama sin precedentes dentro de la familia real británica, que atraviesa sus horas más bajas hasta la fecha. Lo que ya no es ningún secreto de cara al público. Es más, Sophie Winkleman, más conocida como Lady Frederick Windsor, ofrecía recientemente una visión inusual y bastante honesta sobre la vida dentro de la familia real británica.

Carlos III en Gales. (Foto: Gtres)

«Tener ese foco cegador apuntándote a la cara desde que naces, sin saber muy bien en quién puedes confiar… es simplemente brutal», desvelaba al respecto. «Cuanto más conozco a la familia real, más me doy cuenta de que sus vidas son un infierno».

Un reinado marcado por escándalos

En medio de ese contexto, queda claro que el hijo de Isabel II no lo ha tenido nada fácil, aunque en todo momento ha contado con el apoyo de su inseparable esposa, Camila Parker. Junto a ella, el monarca se dispone a recuperar el control de su trono, tomando decisiones tan delicadas como la de retirarle cualquier tipo de privilegio institucional a su hermano. A través de un comunicado emitido desde Buckingham Palace, anunciaba la retirada de todos sus títulos y honores a Andrés, además de su inminente expulsión de Royal Lodge, dando un golpe de autoridad sin precedentes.

En cuanto al príncipe Harry, el panorama se mantiene igual de frío y distante. Tras años marcados por el enfrentamiento entre el duque de Sussex y su familia, Carlos III procura guardar silencio. De momento, no hay prueba alguna de una posible reconciliación entre ambas partes, pero todo parece indicar que la paz en Windsor se mantiene bastante lejana.

Carlos III y Camila Parker. (Foto: Gtres)

Carlos III celebra su cumpleaños en Gales

Dejando a un lado las polémicas, Carlos III ha celebrado su cumpleaños con una emotiva visita al sur de Gales acompañado por la reina Camila, en una jornada marcada por actividades comunitarias en el castillo de Cyfarthfa, cerca de Merthyr Tydfil. Desde la cuenta oficial de los reyes, no han dudado en felicitarle mediante un tierno mensaje. «77 hoy! Gracias por las amables palabras y los buenos deseos en el cumpleaños de Su Majestad», escriben junto a una serie de imágenes donde podemos ver al rey volcado por completo con sus labores institucionales.

Carlos III cortando la tarta de su cumpleaños en Gales. (Foto: Gtres)

Aunque Carlos nació el 14 de noviembre de 1948, el festejo oficial está programado para el 13 de junio con el famoso desfile Trooping the Colour, donde los ingleses celebran a su monarca con un gran desfile y puesta en escena.