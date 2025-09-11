La última conexión de la Reina Letizia con la infanta Cristina

La Reina Letizia ha retomado su agenda oficial tras las vacaciones con una cita en Torrelodones. La esposa de Felipe VI ha asistido en la localidad madrileña al coloquio «Mujer, deporte y sociedad», que se ha celebrado con motivo de la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo Challenge 40 Basket, para alertar sobre la mutilación genital femenina y otros abusos a las mujeres.

Una cita en la que doña Letizia ha estado acompañada por primera vez por su nueva mano derecha, la periodista Marta Carazo, que ha debutado como jefa de la secretaría de S.M. la Reina. Ella ha acaparado gran parte de la atención en este compromiso, como también lo ha hecho el estilismo de la madre de la princesa Leonor.

La Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

Un estilismo aún veraniego, muy apropiado para el mes de septiembre y que pertenece a la firma Antik Batik. Se trata de un vestido de color azul marino con bordados blancos en el escote y franjas horizontales en la falda. De corte midi, sin mangas, con cinturón en el mismo tejido y de aire bohemio y artesanal. Según la firma, está inspirado en la ciudad natal de Salvador Dalí, Figueras. Es más, el modelo se llama Dalli.

La conexión con la infanta Cristina

Es precisamente este detalle el que conecta con la infanta Cristina. La hermana de Felipe VI es patrona vitalicia de la Fundación Gala-Salvador Dalí y ha tenido una presencia muy destacada en varias citas vinculadas a esta organización a lo largo de los años. Por ejemplo, estuvo en la inauguración de la exposición de El Cristo de Portlligat en el Teatro-Museo Dalí de Figueres en noviembre de 2023.

La infanta Cristina en un acto en Figueras. (Foto: Gtres)

Allí lució un conjunto sobrio y elegante, compuesto por una falda midi con detalles brocados y un jersey de manga corta, todo en negro. La atención la acaparó una joya muy especial. Un broche que pertenece a la Reina Sofía y que es una réplica de El ojo del tiempo, una joya diseñada por Salvador Dalí para Gala en 1949. La pieza incluye un reloj incrustado en forma de ojo y detalles en diamantes y rubíes. Está inspirado en la obra La persistencia de la memoria. Este detalle se interpretó como un homenaje al artista de Figueras, así como a la Reina Sofía.

Además de en este acto, doña Cristina también coincidió con el Rey Felipe VI en otra cita relacionada con la Fundación Gala-Salvador Dalí. Fue hace casi un año, en septiembre de 2024 cuando el monarca asistió a un acto con motivo del 50 aniversario del Teatro-Museo Dalí en Figueras. Tanto el Rey como su hermana recorrieron las salas del museo, pero no se fotografiaron juntos.

El Rey Felipe, junto a la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

Este encuentro se sumó a otros en los meses anteriores, como el cumpleaños de la princesa Leonor en Madrid, la boda de Victoria López-Quesada -a la que acudieron juntos en el mismo coche- o la entrega de las becas de la Fundación La Caixa en junio de 2024.