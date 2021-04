La entrevista que concedieron Harry y Meghan a Oprah Winfrey sigue dando que hablar, y mucho. El pasado 9 de marzo, el presentador británico, Piers Morgan del programa ‘Good Morning Britain’, dimitió tras las duras criticas que hizo a los duques de Sussex. Sin embargo, esta semana, ha salido a la luz que algunos miembros de la Familia Real británica se han puesto en contacto con él para mostrarle todo su apoyo, tal y como asegura el medio ‘Daily Mail’.El comunicador ha agradecido los comunicados que ha recibido de la realeza británica en una muestra de apoyo tras el cese de su actividad en el show televisivo. «No voy a entrar en confesar quien era», dijo con el objetivo de ocultar la identidad de quienes le enviaron soporte, aunque ha dado a conocer que en algunos mensajes se podía leer la “gratitud de que alguien los defendiera”.

Este martes, Piers Morgan ha mantenido una conversación con Billy Bush donde ha confesado que se siente complacido ante el cariño de la Familia Real británica. En la entrevista, Bush pregunto al periodista que si a día de hoy tuviera la oportunidad de preguntar algo a Meghan Markle que qué sería. “Tendría preguntas difíciles para ella. Si odias tanto a la Familia Real, ¿por qué conservas tus títulos reales? ¿Por qué harías eso si no es para ganar millones y millones de dólares?», ha expresado muy sincero.

«No creo una palabra de lo que dice Meghan Markle. No me la creería ni, aunque me leyera un informe meteorológico y el hecho de que provocara este ataque contra nuestra familia real creo que es despreciable», llegó a decir Morgan días después de la entrevista de Meghan y Harry. Esta actitud del presentador, provócó en Alex Beresford -copresentador- una profunda indignación y después la productora del programa anunció que Piers dimitía. «Tras una charla con ITV, Piers Morgan ha decidido que es el momento de dejar ‘Good Morning Britain’. ITV ha aceptado su decisión y no tiene nada que agregar», se pudo leer en el escrito.

Piers Morgan es un conocido y popular periodista en Gran Bretaña. Conocido principalmente por trabajar como presentador en programas de televisión y por haber participado en un reality show. También fue jurado de ‘Britain’s Got Talent’, entre otros formatos, y tiene más de siete millones de seguidores en Twitter. En 2010 se anunció que sería el sucesor de Larry King al frente del programa de entrevistas que conducía en la CNN y por haber trabajado en ‘Goog Morning Britain’, hasta que el pasado mes de marzo dimitió tras la polémicas palabras que dijo sobre la mujer del príncipe Harry.

Por el momento, ni la que fue actriz de ‘Suits’ ni el hijo del príncipe de Gales se han pronuciado ante este hecho que les ha vuelto a colocar en el ojo del huracán a tan solo unos meses de que se produzca el reencuentro familiar el próximo mes de julio con motivo de la inauguración de la estatua de su madre, Lady Di.