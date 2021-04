Marta Luisa de Noruega, tras los pasos de Harry y Meghan

Aires de cambio para Marta Luisa de Noruega. La Princesa deja su tierra natal y da un paso adelante, en concreto, hacia Estados Unidos, donde tiene pensado instalarse junto a su pareja, el chamán Durek Verret. Hace algunas semanas, la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega confesaba en una entrevista con TV2 que estaba planteándose esta posibilidad, pero no daba nada por seguro, al menos hasta ahora. Parece que la hermana del príncipe Haakon ha encontrado un nuevo camino y Noruega no entra por ahora en sus planes.

Por ahora no ha confirmado en qué momento se producirá el traslado, pero tiene claro que será junto a sus tres hijas, fruto de su matrimonio con Ari Behn. Los últimos meses han sido muy complicados para Marta Luisa, y no solo por la crisis sanitaria de la pandemia, sino especialmente por el suicidio de su exmarido en el día de Navidad y por la depresión que anunció que padecía y que había logrado superar gracias a su círculo más íntimo.

Aún no se sabe cuándo la Princesa se mudará a la tierra de las oportunidades, pero sí ha trascendido que tiene intención de mantener su residencia en Oslo y visitar su tierra natal con frecuencia, ya que no hay que olvidar que sus padres superan los ochenta años y, en especial, la salud del rey Harald no es especialmente buena. Lo que sí se sabe es que Marta Luisa se instalará en Los Ángeles, ciudad en la que su pareja ha vivido durante muchos años y conoce bien.

Fuentes cercanas a la Princesa han confirmado que Marta Luisa ya llevaba tiempo planteándose el traslado, pero que las circunstancias actuales han dificultado sus deseos: “ahora mismo con la Covid es difícil plantearlo, pero planeamos mudarnos. Las niñas, por supuesto, vendrán conmigo. De todos modos, mantendremos la casa en Lommedalen. Debemos tener un hogar en Noruega. Todavía estaremos mucho aquí. No podemos dejar Noruega por completo”, ha dicho la Princesa.

Marta Luisa está muy volcada en su relación con el chamán Durek Verret, que se ha convertido en su gran apoyo en los momentos difíciles. Él mismo ha asegurado en alguna ocasión que son almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre.

Además de su intención de trasladarse a Estados Unidos, Marta Luisa está muy volcada en sus nuevos proyectos. La Princesa está pendiente de estrenar una nueva serie de televisión en la que han participado también sus hijas y que verá la luz los próximos días. Sin duda, una manera muy especial para conocer aspectos hasta ahora poco conocidos de la vida de la que podía haber sido reina de Noruega.