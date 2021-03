Marta Luisade Norugea ha picado el anzuelo. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia de noruega es muy activa en las redes sociales, lo cual incrementa las posibilidades de que en alguna ocasión caiga en alguna ‘trampa’, sin mayor relevancia, al menos de momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Märtha Louise (@iam_marthalouise)

Tal como informa el diario sueco Svenkdam, Marta Luisa de Noruega está siguiendo la cuenta de la que creía pertenecía a la princesa Birgitta. Sin embargo, a nadie se le escapa que Birgitta de Suecia es, cualquier cosa menos amante de la tecnología. No obstante, el hecho de que en el perfil apareciera una imagen de la Princesa ha confundido a muchos, incluida la propia Marta Luisa.

El perfil aparece, además de con la foto de Birgitta, con su nombre, y Marta Luisa no ha sido la única a la que ha confundido. Desde el diario se han puesto en contacto con la hermana del rey Carlos Gustavo, que ha confirmado que ella no tiene nada que ver con la cuenta: “no, absolutamente no”, ha dicho la Princesa.

A pesar de que en estos momentos la cuenta ha quedado inhabilitada, hasta ahora había mostrado bastante actividad. De hecho, comentó algunas fotos sobre la princesa Magdalena, como en Halloween: “Feliz y seguro Halloween querida sobrina”, escribió entonces.

Aunque en el caso de Birgitta se ha confirmado que es una cuenta falsa que nada tiene que ver con la Princesa, lo cierto es que son varias las royals y celebridades que en ocasiones se encuentran en esta tesitura. Además, hay que añadir que también hay personalidades que optan por crearse cuentas privadas, como la propia Magdalena de Suecia, en las que solo admiten a su círculo más íntimo por razones obvias.

Al margen de esto, Magdalena de Suecia se encuentra en estos momentos en el punto de mira. Hace apenas unos días su hermano Carlos Felipe y su esposa, la princesa Sofía, se convirtieron en padres por tercera vez. Aunque Magdalena reside en la actualidad en Florida junto a su familia, siempre se ha dicho que su relación con Sofía de Suecia no ha sido muy buena y parece ser, según algunos medios, que todavía no ha felicitado a la pareja por el nacimiento del príncipe Julian. Una información que no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Una nueva etapa

Marta Luisa de Noruega está disfrutando de una de las etapas más tranquilas de su vida. Después de un año convulso marcado por la crisis sanitaria y por el suicidio de su exmarido, Ari Behn, la Princesa ha logrado encontrar la felicidad y la estabilidad junto al chamán Durek Verret. Pese a que aún no se ha confirmado, parece que la pareja tiene planes de boda y que no será a muy largo plazo, cuando las circunstancias lo permitan.