Se cumple el primer aniversario de la muerte de Ari Behn. Una tragedia que nadie se esperaba y que provocó un shock en la Familia Real noruega. El exmarido de Marta Luisa, falleció el 25 de diciembre de 2019 dejando completamente desoladas a sus tres hijas adolescentes, Maud, Emma y Leah Isidora Behn. Pese a que ya estaba divorciado de la Princesa, la Casa Real siempre le había tenido un gran aprecio y era uno más de la familia.

El que fue marido de Marta Lauisa padecía enfermedades mentales y ya intentó suicidarse en otras ocasiones, pero nadie se imaginaba este trágico final para Behn. Con el paso del tiempo su recuerdo sigue intacto y más vivo que nunca. Prueba de ello son las recientes declaraciones de sus padres Marianne Behn y Olav Bjorshol, incluso su exmujer con la que estuvo 14 años de su vida acaba de rendirle un emotivo tributo.

«Este año las navidades están siendo muy diferentes porque Ari, el querido padre de mis tres hijas, ya no está entre nosotros», ha expresado Marta Luisa de Noruega. «Hoy celebramos su vida, lloramos su pérdida y lo mucho que lo extrañamos. Ha sido un día de amar lo que sea. LA VIDA nos golpea a todos. No podemos evitarlo. Tenemos que afrontarlo», ha añadido. La Princesa ha terminado su emotivo mensaje acordándose de cada una de las personas que en estos momentos sufren, como en su día lo hacía su exmarido. «Sepan que son amados. Sepan que son necesarios. Sepan que vale la pena la ayuda que pueden obtener. Por favor pidan ayuda. Por favor, expresen cómo están. Son amados», ha sentenciado en honor a Ari Behn y a su desafortunado final.

Unas palabras que han demostrado que pese a haber tomado caminos diferentes, reflejan el amor que sentía por el padre de sus tres hijas, a quienes se pudieron ver muy afectadas hace un año en el entierro del carismático y querido autor que tivo lugar el 3 de enero de 2019 en la catedral de Oslo. Durante el funeral, Maud Angelica quiso expresar unas palabras para recordar a su progenitor. «Cuando tenía miedo de los monstruos de debajo de la cama, me dijiste que me cuidarías. Eras mi héroe. Te quiero mucho, te necesito en mi vida y me alegra saber que significabas tanto para tantas personas», dijo con mucha tristeza y lágrimas en los ojos.

Ari Behn y Marta Luisa estuvieron juntos más de una década, como broche de oro a su relación se dieron el esperado ‘sí, quiero’ en la catedral de Nidaros el 24 de mayo de 2002. El conocido escritor nunca llegó a sentirse cómodo al formar parte la Familia Real, pero por amor siguió al lado de Marta Luisa, de quien más tarde se divorciaría. En 2012, vivieron unos años en Londres y durante los últimos años de matrimonio protagonizaron algún que otro escándalo que determinaron el fin de su amor. Fue en 2016 cuando comunicaron su separación y ambos continuaron sus vidas por separado, Ari Behn con Ebba Rvsst y Marta Luisa con el chamán Durek Verrett, de quien está profundamente enamorada. En sus redes sociales se pueden ver varias muestras de amor para su pareja, por la que muchos no han apostado. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a la Princesa y están más unidos que nunca viviendo su idílico romance.