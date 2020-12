Ha pasado casi un año desde que el mundo entero quedara conmocionado por la repentina muerte del que fuera marido de la princesa Marta Luisa de Noruega, Ari Behn. El artista se suicidaba el día de Navidad de 2019 y dejaba a sus tres hijas y a su exmujer completamente devastadas. Poco a poco tanto Marta Luisa de Noruega como Maud, Leah y Emma van rehaciendo sus vidas, con el recuerdo de Ari presente. Si a la mayor, Maud Angelica, hace poco le otorgaron un galardón por su capacidad para visibilizar los trastornos mentales y la lucha de los enfermos en esta situación, ahora su hermana Leah Isadora se encuentra en el lado opuesto.

La mediana de las tres hijas de Marta Luisa de Noruega y Ari Behn se ha sincerado en una entrevista sobre algunas de las críticas que ha recibido a través de las redes sociales. Leah Isadora Behn, a sus quince años, al margen de ser nieta de los reyes Harald y Sonia de Noruega, se ha convertido en una popular influencer en su país de nacimiento, con numerosos seguidores en sus perfiles en las redes sociales, donde ofrece consejos de moda, y sobre todo, de belleza, con tutoriales de arriesgados y atrevidos maquillajes que nadie podría imaginar en la nieta de un monarca.

En un podcast de la revista noruega ‘Nettavisen’, la joven ha hablado sobre cómo se siente tras la muerte de su padre. Leah Isadora ha admitido que no sabe cómo va a vivir el primer aniversario del fallecimiento del artista, ni tiene idea de qué va a sentir en esa fecha, que además es tan significativa y que este año está marcada por las restricciones. También ha admitido que, en realidad le cuesta mucho hablar de ello, a diferencia de lo que le ocurre a su hermana mayor: «Maud logró pronunciar ese discurso, es muy simpática y es así. Es asombroso que esté tratando de convertir lo negativo en algo que puede ser positivo. Yo no he podido hacerlo», ha asegurado. La joven ha recibido recientemente algunos comentarios sobre su físico que insinuaban que podía sufrir algún tipo de trastorno de alimentación. Unas críticas a la que ha respondido de manera tajante: “¡No tengo trastornos alimentarios!».

Aunque es miembro de la familia del rey desde pequeña, no le gusta mucho estar en el ojo público por este motivo e intenta pasar desapercibida siempre que puede, al menos cuando está en la calle, pero ello no es óbice para que sea muy activa en las redes. De hecho, se toma muy en serio su ‘trabajo’ online. Con quince años, Leah acumula más de treinta mil seguidores en Instagram, que no pierden detalle de manera puntual de todos los vídeos y posts que comparte, la mayoría de ellos sobre maquillaje, peinados y cuestiones relacionadas con la belleza.

La entrevista se grabó en Baerum, lugar en el que Leah reside en estos momentos con sus hermanas y su madre, que no perdió detalle en ningún momento. Hace apenas unas semanas, la propia Marta Luisa anunció que iba a comenzar la grabación de una docuserie sobre su vida en la que iban a participar varios de los miembros de su familia, sobre todo su actual pareja, el chamán Durek Verret quien, por cierto, también ha comentado en alguna ocasión que tiene la intención de contraer matrimonio con ella lo más pronto posible. Eso sí, aún no sabemos cuándo sonarán campanas de boda ni cómo será este esperadísimo y atípico enlace.