Por separado y a base de discursos: la agenda de los Reyes esta próxima semana

Esta semana la agenda real estará marcada por una serie de actos en los que a los Reyes les tocará repartir responsabilidades, y es que no coincidirán en ningún compromiso oficial. Después de que esta pasada semana pusiesen fin a su agenda antes de tiempo tras cancelarse la visita del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, esta próxima semana los Reyes volverán al trabajo con total normalidad. Comenzando con el lunes, 15 de diciembre, cuando el rey Felipe VI tiene previsto atender diversas actividades en L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, con motivo del Centenario de la Concesión del Título de Ciudad «como muestra de su aprecio por su crecimiento cultural, económico y demográfico», destacan en la web oficial de Casa Real.

La Reina Letizia y el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

Así, su Majestad tiene pendiente visitar a las 11:00 de la mañana el ayuntamiento y tendrá un encuentro con la Corporación Municipal. Poco después, al monarca le tocará visitar el Centro de Transformación Digital «La Florida 6.0» y pronunciará unas palabras sobre el desarrollo urbano destacando «la estrategia de digitalización que están llevando a cabo para que la ciudad esté plenamente conectada y donde todo el mundo tenga acceso a internet».

La Reina Letizia. (Foto: Gtres)

La agenda de los Reyes durante la próxima semana

El martes, 16 de diciembre, la Reina Letizia cogerá el testigo con una reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, en pleno Paseo de la Castellana de la capital. En la misma, asistirá a un coloquio titulado Desafíos y retos de la seguridad digital para la adolescencia, infancia y juventud, «donde se analizará los principales desafíos en materia de seguridad digital y protección de la infancia, adolescencia y juventud». Una misma jornada, durante la que el Rey formará parte de la 36ª sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina en el Palacio de la Zarzuela.

Letizia y Felipe en un acto. (Foto: Gtres)

El miércoles, el Rey hará entrega de despachos a la 63ª promoción de la Carrera Fiscal, en la que dará un breve discurso. Al mismo tiempo que la Reina Letizia se encargara de un discurso con motivo de la conmemoración del 20º aniversario de Fundación del Español Urgente «Fundéurae».

Y, para terminar, el monarca estará presente en el Palacio Real de Madrid por la presentación de las Cartas Credenciales al embajador del Reino Noruega, a la embajadora del Gran Ducado de Luxemburgo, al embajador de la República Federativa de Brasil y al embajador de Irlanda.

Por separado, y repleta de discursos

Mientras que a Doña Letizia le tocará pronunciar otro discurso durante la XVI convención Naos y entrega de los XVII y XVIII Premios Estrategia Naos. Por otro lado, durante el fin de semana la pareja tendría su agenda despejada, por lo que pueden aprovechar para hacer sus propios planes privados. Aunque también cabe destacar que son fechas bastante complicadas, ya que el próximo 24 de diciembre todos los españoles estarán pendientes del discurso del monarca. Así, en Zarzuela ya habrá mucho ajetreo de cara a estas fechas tan señaladas.

De cara al Día de Reyes, Doña Letizia y Don Felipe volverán a ser los grandes protagonistas de la Pascua Militar, en la que también se esperará la presencia de la princesa Leonor, quien cada vez va adquiriendo más relevancia en los actos institucionales.