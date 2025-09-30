El ‘selfie’ inesperado de Aitana con el Rey Felipe VI que arrasa en redes

Nadie lo tenía en la agenda y, aun así, ha terminado siendo la anécdota más comentada de la velada. Este lunes por la noche, el Rey Felipe VI fue el encargado de presidir los premios Vanguardia 2025, unos reconocimientos que buscan homenajear a aquellas figuras que han dejado huella en la sociedad a lo largo de este año. Entre los galardonados, una de las protagonistas indiscutibles fue Aitana Ocaña, que recibió el premio Cultura por la solidez de su carrera y, en concreto, por el éxito de su último disco, Cuarto azul.

La artista, que arrasó este verano con conciertos multitudinarios en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el Metropolitano de Madrid, compartió en Instagram su alegría por el reconocimiento y algunas imágenes de la gala. Sin embargo, una fotografía fue la que terminó acaparando toda la atención: un selfie junto al Rey Felipe VI. En la imagen, ambos aparecen sonrientes frente a un mural, reflejando un instante inesperado que rápidamente se volvió viral. «¡Por cierto, he conocido al Rey por primera vez! ¡Qué majíssssimo!», escribió la cantante, dejando patente su entusiasmo.

El momento fue recogido también por la Casa Real, que publicó en sus redes sociales la otra cara de la escena: cómo el monarca se inclinó para entrar en el encuadre del móvil de la cantante y asegurarse de que el resultado quedara perfecto. En el mismo recopilatorio que subió Aitana, además, podía verse otro instante en el que mantenía una conversación distendida con el jefe del Estado, lo que dio aún más cercanía a este curioso encuentro.

Más allá de la anécdota, el estilismo de la intérprete también dio mucho que hablar. Aitana apostó por un conjunto que mezclaba modernidad y sofisticación: un crop top de manga larga con los hombros al descubierto y una falda con volumen que simulaba los pliegues de una rosa negra. Medias oscuras y tacones de aguja completaron un look elegante, con un toque juvenil que encajaba con la personalidad de la artista. La catalana no dudó en aprovechar las distintas estancias del Palau de Congressos de Catalunya para mostrar su outfit desde todos los ángulos en las imágenes que compartió con sus seguidores.

La gala, que congregó a más de mil asistentes, reunió también a personalidades destacadas de la política y la sociedad. Junto al Rey Felipe VI estuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; así como Javier Godó, conde de Godó y editor de La Vanguardia, y Carlos Godó, presidente ejecutivo del grupo.

En cuanto a los galardones, esta tercera edición reconoció trayectorias y aportaciones muy diversas. Junto a Aitana, que recibió el Premio Cultura, fueron distinguidos el empresario Demetrio Carceller y el historiador y periodista Timothy Garton Ash. También se premió la labor de entidades solidarias como Cruz Roja y Cáritas, así como la entrega de los voluntarios que prestaron ayuda durante los estragos de la última DANA en Valencia. Finalmente, uno de los reconocimientos recayó en Caroline Darian, hija de la artista Gisèle Pericot, que recogió el premio en su nombre.