El ‘royal’ que se ha colado en la Vuelta a España y no es Felipe VI

La Vuelta Ciclista a España 2025 ya ha comenzado y en esta ocasión, por primera vez en su historia, el arranque ha sido en el Piamonte italiano, en Turín, con una etapa llana desde allí hasta Novara de 183 kilómetros. Una competición que celebra este año su 80 edición y que va a tener un total de 21 etapas que van a recorrer cuatro países (Italia, Francia, Andorra y España). Se espera que acabe el próximo mes de septiembre en Madrid, pero, hasta entonces, ya ha contado con un padrino royal de excepción que no es español.

Se trata del príncipe Alberto de Mónaco quien el pasado 23 de agosto asistió a la salida de la Vuelta en Turín. Un avance de la edición de 2026, que comenzará en el Principado de Mónaco.

Para el hermano de la princesa de Hannover ha sido su primer compromiso oficial tras las vacaciones de verano y justo antes del comienzo del curso escolar de sus hijos. Este acto del príncipe Alberto se ha producido poco antes de que el Palacio Grimaldi confirmara que ha enviado un telegrama al Rey Felipe VI a consecuencia de los incendios que han arrasado miles de hectáreas en nuestro país. Un mensaje en el que el príncipe Alberto transmite su apoyo y solidaridad al monarca, a la vez que alaba el trabajo de los equipos de emergencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Apasionado del deporte -algo que comparte con su esposa, la princesa Charlene-, es habitual que el príncipe Alberto participe en compromisos relacionados con todo tipo de prácticas deportivas, tanto en solitario como con otros miembros de su familia. «Estoy muy contento de estar aquí con la delegación monegasca para este maravilloso comienzo de la Vuelta 2025», declaró el príncipe a un periódico monegasco, muy ilusionado por la edición del próximo año. «Es fantástico poder vivir este evento como preparación para la gran salida de la Vuelta a Montecarlo 2026 en Mónaco», sentenció el hermano de la princesa de Hannover.

Aunque su esposa no le acompañó a Turín en esta ocasión, Alberto fue recibido por el presidente de la región de Piamonte, Alberto Cirio, que estuvo a su lado durante todo el acto. El príncipe fue el encargado de cortar la cinta roja que marcó el inicio de la primera etapa y tuvo la oportunidad de saludar a los ciclistas, con los que estuvo un rato charlando. Entre ellos estaban dos monegascos, Víctor Langellotti y Brandon Rivera, que se formaron en la Unión Ciclista de Mónaco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Vuelta (@lavuelta)

Además de que ya se sabe que Mónaco será el punto de salida para el próximo año, también se ha confirmado que se celebrarán allí dos etapas de la Vuelta. Una contrarreloj y una desde el Palacio Grimaldi hasta la ciudad de Manosque. No obstante, todavía no se ha confirmado el recorrido exacto, del que se informará en el mes de octubre. Sin duda, este evento sería una gran oportunidad para unir a Felipe VI y al príncipe monegasco.