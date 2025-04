Los Reyes presiden, de luto, la entrega del Premio Cervantes a Álvaro Pombo

Los Reyes han continuado con su agenda oficial después de visitar este martes la Nunciatura Apostólica y firmar en el libro de condolencias tras la muerte del Papa Francisco. Don Felipe y doña Letizia encabezarán la delegación española que viajará a Roma para las exequias, previstas para el día 26 de abril por la mañana.

Hasta ese momento, Sus Majestades han proseguido con los compromisos oficiales en los que ya estaba anunciada su presencia. Entre ellos, una cita muy especial en Alcalá de Henares.

Vestidos de negro y cumpliendo con los tres días de luto oficial que han sido declarados por la administración, don Felipe y doña Letizia han llegado poco antes del mediodía al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde cada 23 de abril se hace entrega del premio más importante de la literatura en lengua castellana: el Cervantes. Además de los Reyes, el resto de las autoridades que han participado en el acto también ha vestido de negro.

Los Reyes en la entrega del Premio Cervantes. (Foto: Gtres)

Un galardón que este año ha sido otorgado a Álvaro Pombo por su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. «A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista, se une el ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua que indaga en la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios», reza el acta del jurado.

A pesar de que en un primer momento no estaba prevista la asistencia del escritor debido a sus problemas de salud, finalmente Álvaro Pombo sí que ha acudido al acto y ha recibido el galardón de manos de Sus Majestades. El autor no pudo estar presente el martes a mediodía en el almuerzo que los Reyes ofrecieron en el Palacio Real a representantes del mundo de la literatura. No obstante, Pombo no pudo pronunciar él mismo su discurso, sino que el encargado de hacerlo fue el profesor Mario Crespo. Según ha trascendido, el escritor había preparado sus palabras, centradas en la fenomenología de la fragilidad, desde hacía tiempo, «por si en alguna ocasión me caía del cielo este maravilloso premio».

Por su parte, el Rey Felipe VI ha destacado la claridad del escritor en sus textos: «con la claridad del maestro, del buen maestro, Álvaro Pombo nos habla, en su obra, de la bondad y la verdad», ha dicho el monarca.

La agenda de la semana

Está previsto que este jueves los Reyes continúen con sus agendas por separado. Don Felipe tiene una serie de audiencias en el Palacio de la Zarzuela, además de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Por su parte, la Reina Letizia participará en una entrega de premios literarios a la que nunca falta.

El mismo día en el que Sus Majestades viajarán a Roma para el funeral del Papa Francisco, el Rey Felipe VI tendrá que volver a España con rapidez para poder presidir la final de la Copa del Rey de fútbol en Sevilla.