Los Reyes se preparan para el regreso más especial de la infanta Sofía

Cuenta atrás para un nuevo reencuentro en la Familia Real. Mientras que la princesa Leonor llega a Valparaíso, la infanta Sofía se prepara ya para regresar a casa. La hija menor de los Reyes va a disfrutar de unos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa y volverá a España en una semana aproximadamente.

Según aparece en el calendario escolar del Atlantic College de Gales, los estudiantes van a poder marcharse del centro el viernes día 11 y no tendrán que reincorporarse a las clases hasta aproximadamente 10 días después.

Unas vacaciones muy especiales para la hermana menor de la princesa de Asturias ya que se espera que para entonces la Casa de S.M. el Rey haya confirmado ya sus planes de futuro. Además, son sus últimos días libres antes de terminar su etapa en Gales y graduarse, así como antes de cumplir 18 años.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres).

En las últimas semanas ha habido algunas especulaciones sobre cuáles podrían ser los próximos pasos de la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes no tiene la misma presión que la princesa Leonor y ella cuenta con una mayor libertad a la hora de elegir qué quiere hacer. No está obligada a realizar formación militar -aunque podría hacerla- y puede decidir libremente qué es lo que quiere hacer en el futuro. De hecho, incluso podría escoger no representar a la institución y desarrollar una carrera profesional al margen de la Corona.

A pesar de esta mayor libertad, lo cierto es que, hasta ahora, Leonor y Sofía han seguido caminos paralelos. Ambas se han formado en los mismos centros, aunque en el caso de la princesa de Asturias sí que ha tenido una presencia institucional mayor. Leonor lleva protagonizando actos oficiales desde los 13 años, mientras que a Sofía no se la ha visto en un compromiso institucional en solitario hasta hace pocos meses. Es más, la infanta ni siquiera ha pronunciado todavía un discurso, y eso que está a punto de cumplir la mayoría de edad.

El Rey Felipe VI y la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

No han trascendido los planes de la infanta Sofía durante estos días en los que va a estar en España, aunque aprovechará para descansar antes de afrontar la recta final del curso. Además, es probable que la Casa Real anuncie en breve qué es lo que va a hacer el próximo año.

Sofía tendrá que estar de vuelta en Gales el día 21 de abril y, a partir de entonces comenzará la cuenta atrás para su despedida del Castillo de San Donato. Según se ha confirmado, la graduación está prevista para finales del mes de mayo en el caso de los alumnos de segundo curso -los de primero terminan algo más tarde-. Una graduación en la que la infanta ya será mayor de edad y a la que no sé sabe si podrá asistir el Rey Felipe VI, dado que podría coincidir en el tiempo con una importante cita internacional de la agenda del monarca. Como es lógico, Leonor tampoco podrá acompañar a su hermana, ya que en ese momento estará a punto de llegar a la última parada de su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.