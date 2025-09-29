El Rey Juan Carlos revalida su título de campeón del mundo de vela

El reciente paso del Rey Juan Carlos por Nueva York ha sido discreto, pero se ha cerrado con una nueva victoria que el padre del Rey Felipe VI ha sumado a su nutrido palmarés. La tripulación del Bribón, patroneado por don Juan Carlos, se ha proclamado campeona del mundo en la clase 6 metros. Es la cuarta vez que el barco consigue este título, después de Vancouver (2017), Hanko (2019) y Cowes (2023).

Acompañado de su hija mayor, la infanta doña Elena -que también ha participado en la competición a bordo del Titia-, el padre del Rey Felipe VI recogió el trofeo en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Oyster Bay de Nueva York. Un trofeo que ahora regresará a España, al Real Club Náutico de Sangenjo. Allí permanecerá expuesta antes de la próxima edición, que se celebrará en el año 2027 en Helsinki (Finlandia).

La victoria ha supuesto un gran triunfo para la tripulación del Bribón pero, en especial para el Rey Juan Carlos, que siempre ha estado muy vinculado al mundo de la navegación y, sobre todo, en el ámbito de la competición en regatas. Una pasión por el mar que heredó de su padre, don Juan de Borbón, y que ha sabido transmitir a las generaciones posteriores, sobre todo, a sus hijos. El Rey Felipe VI sigue compitiendo año tras año a bordo del Aifos en la Copa del Rey de Vela de Mallorca. Una cita en la que ya hace tiempo que no vemos a don Juan Carlos debido a su particular situación.

Un equipo compenetrado

Desde antes de su marcha a Abu Dabi en el verano de 2020, el Rey Juan Carlos ya había encontrado en Sangenjo y en el grupo de amigos que tiene allí el entorno ideal para seguir desarrollando su pasión por el mar. La tripulación del Bribón ha sido clave para revalidar este título y sus integrantes no han estado solamente durante la celebración de la competición, sino también en la posterior entrega de trofeos. En Nueva York se ha podido ver a Pedro Campos, a Jane Abascal, a Eduardo Marín, a Ross Macdonald y al resto de miembros del equipo.

Las palabras de Pedro Campos

El presidente del RCN de Sangenjo y una de las personas más cercanas al Rey Juan Carlos, Pedro Campos, ha destacado la importancia de este trofeo: «Este triunfo es el resultado de un gran trabajo en equipo y de la entrega de todos los que han formado parte del Bribón a lo largo de los años. Para el Real Club Náutico de Sangenjo es un orgullo que esta tripulación, así como la del Titia de Mauricio Sánchez-Bella, que ha realizado un campeonato increíble, lleven nuestro nombre a lo más alto del panorama internacional», dijo.

Un trofeo especial

Además de revalidar su título como campeón del mundo, durante la apertura de la regata en la Gran Manzana don Juan Carlos participó en la presentación del nuevo trofeo que lleva su nombre. Un trofeo que se ha entregado a la tripulación del Bribón y que consiste en una gran copa de plata labrada. El padre de Felipe VI la encargó personalmente y participó en la preparación del acta de donación.