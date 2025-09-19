Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la princesa de Asturias, Leonor, y de la Reina Sofía, para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de septiembre y estará marcada por la coincidencia del Rey con su padre en Nueva York. Don Juan Carlos I ha puesto rumbo a la Gran Manzana para disputar el Campeonato del Mundo de vela de la clase 6 Metros acompañado de la Infanta Elena. Ambos disfrutarán de varios días dedicados exclusivamente a la competición náutica en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, ubicado en Oyster Bay, Long Island. Su estancia se prolongará hasta el 27 de septiembre, y se espera que cada jornada esté dedicada a entrenamientos y regatas oficiales, mostrando la faceta más deportiva y competitiva del Rey emérito.

Por su parte, el Rey Felipe VI asistirá el lunes 22 de septiembre a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde participará en diversas actividades de relevancia internacional. Su agenda comenzará con un encuentro con una representación de la colectividad española en la residencia de la Embajada de España ante la Misión Permanente de Naciones Unidas, en el que pronunciará unas palabras. Al día siguiente, martes 23 de septiembre, Felipe VI inaugurará el Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General, y más tarde participará en una mesa redonda sobre relaciones transatlánticas en el Council on Foreign Relations. La jornada concluirá con una recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera Dama, Melania Trump, con motivo del Debate General de la Asamblea, consolidando así la presencia del monarca español en los principales foros diplomáticos de la ciudad.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A partir del jueves 24 de septiembre, los Reyes Felipe y Letizia retomarán su agenda en España con una intensa serie de compromisos institucionales y sociales. La Reina Letizia centrará su atención en Salamanca con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, visitando el Centro de Investigación del Cáncer y participando en el acto central en la Universidad de Salamanca. Su presencia pone de relieve el compromiso constante de la Corona con la ciencia y la investigación, apoyando causas de gran relevancia social y científica, y proyectando la imagen de España como referente en estos ámbitos a nivel nacional e internacional.

La princesa Leonor retoma sus compromisos oficiales

Durante el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, Sus Majestades los Reyes, acompañados la princesa Leonor, visitarán la Comunidad Foral de Navarra, desarrollando una agenda que combina actos institucionales, culturales y patrimoniales. El viernes, la jornada comenzará con una visita al Palacio del Gobierno de Navarra en Pamplona, seguida de un recorrido por el Ayuntamiento de Viana y la exposición con motivo del 6º centenario del título Príncipe de Viana, ubicada en las ruinas de la iglesia de San Pedro. La jornada se completará con un homenaje a los Reyes de Navarra y al Reino de Navarra en el Monasterio de San Salvador de Leyre, en Yesa, resaltando la importancia histórica y simbólica de la región.

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

Al día siguiente, sábado 27, la Familia Real continuará su visita por Navarra recorriendo el emblemático Castillo de Olite, el Ayuntamiento de Tudela y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la UNED en Tudela. Estos recorridos permiten combinar la representación institucional con la puesta en valor del patrimonio cultural e histórico navarro, al tiempo que refuerzan el vínculo de la Corona con la ciudadanía y las instituciones locales, y ofrecen a la princesa de Asturias la oportunidad de acercarse a la realidad de sus futuros territorios de representación.

Telma Ortiz ¿También en Nueva York?

Además del Rey Felipe, Juan Carlos I y la infanta Elena, existe la posibilidad de que Telma Ortiz también se encuentre en Nueva York durante estos días. La hermana de la Reina Letizia es una visitante habitual de la ciudad debido a su vinculación con la ONG Concordia, en la que participa activamente, y suele desplazarse hasta la Gran Manzana para asistir a conferencias y eventos organizados por la organización. Su presencia coincidiría con la intensa agenda de la Familia Real española en la ciudad, sumando un interés añadido a la cobertura internacional de estos desplazamientos.