Hace tan solo unos días, Antonia San Juan desveló a sus seguidores de Instagram que padecía cáncer. La actriz, conocida principalmente por dar vida a Estela Reynolds en La que se avecina, confesó que confiaba «plenamente en la ciencia» y que estaba esperando a conocer el tipo de tumor que tenía, por lo que se había realizado varias pruebas para determinar y conocer su caso en profundidad. Recientemente, la intérprete ha recibido los resultados de dichas pruebas y ha querido compartirlos en la red, dejando al descubierto la hoja de ruta que seguirá a partir de ahora para luchar contra la enfermedad que padece.

“Dije que los iba a tener informados cuando dije el otro día que estaba enferma, que tenía un cáncer, y bueno, ya me han mandado el diagnóstico», comenzaba a decir. «Dije que los iba a tener informados cuando dije el otro día que estaba enferma, que tenía un cáncer, y bueno, ya me han mandado el diagnóstico. El lunes me hacen un PEC-TAC de todo el cuerpo para ver si las células han viajado […] El martes ya empiezo con la quimioterapia, con ciclos de cada tres semanas y termino a principios de marzo», explicaba.

Antonia San Juan añadía que tenía «muchas ganas de todo» y que, más allá del tratamiento al que se someterá en tan solo unos días, ella también estaba intentando cuidarse más que nunca. «Si ya me cuidaba, pues ahora me cuido mucho más», decía, añadiendo que su médico le había dicho que podía continuar con su rutina de gimnasio y ejercicios sin ningún tipo de problema. Algo que este mismo sábado ha mostrado que continúa haciendo. «90 minutos de cardio y pesas a diario. Feliz finde», escribía.

Por otro lado, la actriz también ha hecho hincapié en que esta enfermedad no la va a paralizar y que va a continuar «ilusionada con la vida». «Os muestro todo para enseñaros a vivir la enfermedad de otra manera. No vivirlo de una manera trágica ni nada. Es una enfermedad como otra cualquiera. Hay que cuidarse y hacerle caso al médico», sentenciaba.

En cuanto a la alimentación, San Juan también está intentando seguir una dieta sana y equilibrada que le aporte nutrientes. De hecho, mientras grababa el video, narró que se estaba preparando «un licuado de verdura ecológica». «Voy a cuidarme y a poner todo de mi parte para ponerme buena», aseguraba. Por otro lado, Sobre su agenda profesional, Antonia ha desvelado que no la va a dejar aparcada, y que su médico le ha ayudado a ello. «Me dijo que le llevara mi agenda para cuadrarla con el tratamiento y poder seguir trabajando. Y eso es verdaderamente lo que a mí me da la vida», confesaba.

Uno de los síntomas más comunes de los tratamientos contra el cáncer es la caída del cabello, algo que la propia Antonia ha manifestado que no le preocupa en absoluto. «Me han dicho que se me va a caer el pelo. Pero ya ves tú lo que me preocupa a mí el pelo. Lo que me preocupa es cuidarme. Hay unas pelucas que te las pone una señora estupenda, que sabe de todo esto, y ya está. Y no hay más», concluía.