El Rey Felipe y Telma Ortiz: ¿encuentro ‘oficial’ en Sevilla?

A pesar de que es la hermana de la Reina Letizia y de que tiene una relación muy estrecha con ella, Telma Ortiz prefiere mantener un perfil discreto y, sobre todo, no comentar nada de su vínculo con la Familia Real. Son raras las veces que se deja ver en público y muchas menos las ocasiones en las que hace alguna declaración.

Una de las últimas ha sido hace unos días en Madrid, en un acto relacionado con el nuevo trabajo que desempeña desde hace unos meses. A la salida de este compromiso, la cuñada de Felipe VI se mostró atenta y amable con una redactora que la esperaba y dijo unas breves palabras sobre sus sobrinas, de las que aseguró sentirse muy orgullosa.

Telma Ortiz y Felipe González en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La hermana de doña Letizia ha pasado una parte importante de su vida trabajando en cuestiones relacionadas con la cooperación y ha vivido varios años en Barcelona, aunque ya lleva tiempo instalada en Madrid junto a su pareja, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, y sus dos hijas, Amanda y Erin. Telma ya no está tan en primera línea en proyectos de ayuda humanitaria, pero sí que sigue muy vinculada a cuestiones solidarias, a través de su colaboración en Concordia y de su nuevo puesto en CEAPI.

La cuñada del monarca lleva menos de un año ejerciendo como directora de Globalización y Organismos Multilaterales en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). CEAPI reúne a líderes empresariales iberoamericanos y busca fortalecer la red de relaciones y el espacio empresarial. La organización tiene su sede en Madrid y su directora es Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia, una empresa de marketing que trabaja en España y Latinoamérica.

Telma Ortiz y Gavin Bonnar en Dublín. (Foto: Gtres)

Su participación en CEAPI ha ido in crescendo, de hecho, hace unos días la vimos en un acto de entrega de medallas en el que coincidió con los ex presidentes Felipe González y José María Aznar. La hermana de la Reina acaparó gran parte de la atención porque no se tenían muchos detalles de este nuevo puesto laboral. No obstante, el pasado año Telma Ortiz ya trabajaba para CEAPI, de hecho, participó en VII Congreso Iberoamericano que se celebró en Cartagena de Indias, Colombia, a más de 400 directivos de empresas.

Precisamente por eso se espera que Telma esté el próximo mes de junio en otro congreso de la organización. Tal como ha trascendido, del 2 al 4 de junio se va a celebrar en Sevilla el VIII Congreso Iberoamericano de CEOPI, al que van a asistir importantes figuras del mundo empresarial y político. El VIII Congreso Iberoamericano se presentó oficialmente en la capital andaluza hace algunas semanas en un acto en el que se destacó su importancia como plataforma para fortalecer las relaciones empresariales entre España y América Latina.

Telma Ortiz por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de que todavía no se ha confirmado oficialmente, es probable que cuente con la presencia del Rey Felipe VI, ya que se sabe que sí estarán figuras clave del panorama nacional como el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía. De ser así, será una ocasión insólita de ver juntos a don Felipe y a su cuñada en un entorno institucional.