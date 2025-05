De su nuevo trabajo a su casa en una exclusiva urbanización: la vida en Madrid de Telma Ortiz

Hacía bastante que no veíamos a Telma Ortiz. La hermana de la Reina Letizia prefiere mantener un perfil bajo y no se prodiga mucho en citas públicas, aunque resulta inevitable que acapare la atención cada vez que asiste a un compromiso. No solamente por ser la tía de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía y hermana de la Reina, sino por el gran parecido físico que tiene con ella, con la que incluso comparte armario y gusto por mantenerse en forma.

Telma Ortiz ha sido una de las asistentes a la entrega de las medallas de honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (organización en la que ocupa un cargo desde mediados de 2024) que ha tenido lugar en Madrid y donde ha podido coincidir con algunos rostros conocidos del panorama nacional, como es el caso de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar. De hecho, se la ha podido ver conversando de manera cómplice con el ex dirigente socialista.

Vestida con una falda plisada de una firma low cost y un top negro, la hermana de la Reina ha presumido de brazos tonificados y se ha mostrado muy amable con los medios que la esperaban a las puertas del evento.

Una curiosa aparición pública de Telma que ha hecho que nos preguntemos cómo es su vida en la actualidad, que nada tiene que ver con la etapa en la que emprendió una cruzada contra los medios para salvaguardar su privacidad -y perdió- o con cuando ejercía como cooperante y participó en varias iniciativas solidarias.

El nuevo trabajo de Telma Ortiz

La presencia de Telma Ortiz en esta entrega de medallas se debe a su puesto dentro de la organización que las ha otorgado y del que no se tenía constancia pública hasta ahora. La hermana de la Reina Letizia lleva tiempo trabajando en la organización Concordia y la hemos visto en varias ocasiones en la conferencia que la institución lleva a cabo en Nueva York cada mes de septiembre, donde ha coincidido, por ejemplo, con la reina Rania de Jordania.

Ahora compagina este trabajo con un nuevo puesto en CEAPI. La hermana de doña Letizia colabora con la organización desde mediados del pasado año, con el cargo de directora de Globalización y Organismos Multilaterales. Su vinculación con esta entidad se hizo pública cuando participó en la presentación de la séptima edición del Congreso de CEAPI en Sevilla. Allí estuvo acompañando a la que es su jefa, la presidenta del consejo, Nuria Vilanova.

Además de esto, el pasado mes de abril participó en la III Cena Solidaria de Mensajeros de la Paz que se celebró en Miami. En la gala, Telma Ortiz pronunció un discurso en el que recordó a su abuela Menchu y elogió el trabajo del Padre Ángel. A la cita asistieron algunas figuras destacadas del panorama social como Chábeli Iglesias o la cantante Rosana.

La discreta vida de Telma en Madrid

La tía de la princesa Leonor lleva varios años instalada en Madrid después de una etapa en Barcelona y mantiene un perfil bajo. Telma Ortiz comparte su vida con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, con quien tiene una hija, Erin. La pareja reside en una exclusiva urbanización al norte de Madrid con su hija y la hija mayor de Telma. No obstante, se prodiga poco en actos públicos. El pasado año, el abogado presentó su libro El cuarto poder, en un evento en el que estuvo presente Telma y también su tía abuela, Marisol del Valle.

Recientemente, Robert Gavin Bonnar ha asumido el cargo de director general de Infinity Women’s Golf Tour en Europa, una empresa estadounidense dedicada a la profesionalización y expansión del golf femenino. Esta compañía tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre golfistas y aficionados, redefinir el panorama en Europa e intentar atraer inversiones.