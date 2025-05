Pincha aquí y escucha a Telma Ortiz después de muchos años de silencio

A pesar de que prefiere mantener un perfil bajo y no llamar la atención por ser la hermana de la Reina Letizia, cada vez que Telma Ortiz acude a algún acto en Madrid o fuera de España acapara la atención. No en vano, la cuñada de Felipe VI es la tía de la princesa de Asturias, futura jefa del Estado. En esta ocasión, Telma ha asistido al acto de entrega de las medallas de honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, donde ha coincidido con algunos rostros conocidos del panorama nacional, como es el caso de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar. A la salida del acto, la hermana de doña Letizia ha atendido de manera amable y breve a los medios, que le han preguntado por la formación militar de la princesa Leonor, así como por la graduación de la infanta Sofía, que va a tener lugar dentro de unos días. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones.