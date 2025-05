La Reina Letizia frente a doña Sofía: duelo de mantillas bajo una peineta

La Reina Letizia cumplió con lo esperado en la misa de inauguración de inicio de pontificado del Papa León XIV en el Vaticano e hizo uso del privilegio de blanco que solamente tienen las reinas de monarquías católicas y algunas princesas como Charlene de Móanco. La esposa del Rey Felipe VI apostó por un precioso y discreto vestido de Redondo Brand, que combinó con unos salones de tacón bajo en color beis. Sobre su cabeza, una mantilla de confección valenciana y sevillana que la Reina llevó a modo de velo, sin peineta. Un accesorio al que doña Letizia se resiste casi tanto como al traje de flamenca.

Los Reyes Felipe y Letizia con el Papa León XIV. (Foto: Casa Real)

Sin embargo, no siempre ha sido así. En el pasado sí que hemos podido ver a la madre de la princesa de Asturias llevando peineta con mantillas de color negro ya que, hasta que Felipe VI se convirtió en jefe del Estado no tenía la opción de hacer uso del privilegio de blanco en actos con el pontífice. De hecho, en una audiencia con el Papa Francisco, ya como reina, prefirió no llevar la cabeza cubierta, aunque sí lució un elegante sastre de falda y chaqueta en color blanco.

La Reina Letizia con mantilla negra. (Foto: Gtres)

Han sido muy pocas las veces que la Reina Letizia ha llevado mantilla y muchas menos las que la ha combinado con una peineta. Por ejemplo, en el funeral de Francisco llevó mantilla negra, sin peineta, al igual que en su misa de inicio de pontificado o en el acto de beatificación de Juan Pablo II en 2011. No obstante, hay registros y material gráfico de algunas ocasiones en las que sí que la ha lucido, sobre todo, en actos de carácter castrense, pero también en el Vaticano.

La Reina Letizia con mantilla negra. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia llevó mantilla y peineta negras en su primera visita oficial al Vaticano en el año 2004, poco después de su boda con el Rey Felipe VI, cuando se reunió con el Papa Juan Pablo II. En esa ocasión, lució un vestido negro diseñado por Lorenzo Caprile, acompañado de mantilla y peineta, cumpliendo con el protocolo habitual en este tipo de audiencias.

También ha llevado mantilla con peineta en 2005, en un acto de la Guardia Civil en Logroño y en 2006 en Motril, en otro compromiso militar. Con el cambio en la jefatura del Estado, doña Letizia modernizó el código de vestimenta en actos castrenses y empezó a prescindir de la mantilla y la peineta.

La Reina Sofía con mantilla blanca. (Foto: Gtres)

El protocolo tradicional de la Reina Sofía

Mientras que a doña Letizia apenas la hemos podido ver con mantilla y peineta, la Reina Sofía ha llevado ambas en múltiples ocasiones, incluso en la boda del Rey Felipe VI, en la que ejerció como madrina. Varias han sido las veces que doña Sofía ha lucido mantilla blanca y peineta en el Vaticano -no siempre-, haciendo uso del privilegio de las reinas católicas. De hecho, sorprendió mucho cuando optó por esta combinación en las exequias de Pablo VI. En actos militares doña Sofía también ha llevado mantilla y peineta de manera frecuente y también en algunas citas oficiales, como en 2010, en una visita a Galicia con motivo del Día de Santiago Apóstol.