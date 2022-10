La muerte de la Reina Isabel hace casi un mes ha traído consigo importantes cambios en la estructura de la Corona. En el momento del fallecimiento de la monarca, su hijo mayor, Carlos, pasó a ser el soberano, con el nombre de Carlos III, mientras que el príncipe Guillermo se convirtió de manera inmediata en duque de Cornualles. Fue en el primer discurso del Rey cuando Carlos III nombró a su hijo príncipe de Gales, un título que, aunque tradicionalmente corresponde al heredero, depende directamente del monarca, por lo que es él quien decide sobre él.

Estos cambios no solo afectan a la estructura de títulos de la Corona, sino también a la gestión de los recursos. Según ha publicado el diario The Sun, a partir de ahora, el monarca tendrá que pagar una suma anual de 700.000 libras anuales si quiere seguir haciendo uso de la propiedad de Highgrove, ubicada en Gloucestershire. El medio apunta a que el monarca ha acordado continuar haciendo uso de la propiedad durante un período largo que no ha trascendido, a cambio de pagar una elevada suma a su hijo.

Al parecer, la propiedad no pertenece a Carlos -como muchos han apuntado en el pasado-, sino que está asociada al titular del ducado de Cornualles, por tanto, al príncipe Guillermo. Highgrove es una de las residencias a las que el nuevo monarca se siente más vinculado y donde suele pasar más tiempo, siempre que sus obligaciones lo permiten. Sin embargo, no es esta la única propiedad que ahora pasa a manos de Guillermo. Algunas propiedades en Dartmoor y el sur de Londres que pertenecían antes a Carlos también han sido ‘heredadas’ por su hijo mayor a través de la transferencia de títulos.

Según las cuentas a las que ha tenido acceso la prensa británica, el ducado de Cornualles tiene unos ingresos anuales cercanos a los veintiún millones de libras, que ahora gestiona de manera directa el príncipe Guillermo. Una cifra por la que, además, el titular del ducado paga impuestos sobre la renta. Por su parte, mientras que Guillermo hereda el ducado de Cornualles, el monarca tiene a su disposición el ducado de Lancaster, que aglutina desde hace varios siglos el patrimonio privado de los reyes británicos.

Además de la propiedad de Highgrove House en la zona de Gloucestershire, se ha estado comentando con la posibilidad de que el Rey Carlos esté pensando en ampliar el legado que deja a su hijo mayor, en concreto, se habla de que tiene la intención de cederle la residencia de Frogmore House, en Windsor. Una casa que, por cierto, tiene una especial vinculación con los duques de Sussex, ya que fue allí donde celebraron una de las fiestas posteriores a su boda y donde solían disfrutar de intimidad durante su noviazgo. No hay que olvidar además que los ya príncipes de Gales se acaban de mudar a Adelaide Cottage en Windsor y que son muchos los rumores en torno a un posible nuevo traslado.