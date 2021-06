La reina Sofía disfruta de una de sus actividades preferidas en Grecia

La reina Sofía está disfrutando de unos días de descanso en Grecia. Hace apenas una semana la madre de Felipe VI viajaba a su tierra natal para participar en algunas actividades oficiales y aprovechaba para estar presente en el cumpleaños de su hermano, el rey Constantino. Sin embargo, parece que esa breve estancia le ha resultado insuficiente, sobre todo después de más de un año sin pisar su ‘otra casa’.

Este mismo lunes, doña Sofía volvía a Grecia para presenciar un concierto que ofrecía uno de sus amigos más cercanos, el director Zubin Mehta, en el teatro romano Herodes Atico, justo debajo de la la Acrópolis. Una cita a la que no han querido faltar ni doña Sofía ni sus hermanos. Ha sido la primera vez en la que hemos visto a la reina madre en compañía del rey Constantino y la reina Ana María, aunque ya era vox populi que se habían reencontrado. Los cuatro disfrutaron de una distendida velada y aprovecharon para cenar con el director de orquesta después del concierto. Ni siquiera el mal tiempo hizo que a doña Sofía se le borrase la sonrisa del rostro y pasó parte del concierto con un paraguas.

La madre de Felipe VI ha decidido permanecer unos días más en Grecia. Aunque se desconoce si tiene algún tipo de acto oficial, doña Sofía está aprovechando esta etapa para disfrutar de su tierra natal, a la que hace ya más de un año que no regresaba.

A pesar de que lo habitual es verla en compañía de su hermana Irene, el día después del concierto, la esposa de Juan Carlos I aprovechó para dar una vuelta por un conocido centro comercial de Atenas. Pese a que no ha trascendido si hizo alguna compra, no es ningún secreto que a doña Sofía le encanta ir de tiendas, sobre todo a mercadillos y comercios locales, algo de lo que disfruta mucho cuando se encuentra en Palma de Mallorca. Para esta jornada, la reina madre apostó por un conjunto de pantalón azul y chaqueta en llamativo tono verde lima y alpargatas en color oscuro. No ha olvidado la mascarilla, de tipo FFP2 en color azul.

Aunque no hay nada confirmado aún, se espera que la reina Sofía viaje a Marivent en unas semanas, antes de que lo hagan don Felipe y doña Letizia, ya que este año sí que va a celebrarse la Copa del Rey de vela, suspendida el pasado año debido a la pandemia.

Dentro de unos días Sus Majestades celebrar su séptimo aniversario en el trono. Está previsto un acto en el que participarán tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía, pero no la madre de Felipe VI, que ya de un tiempo a esta parte apenas aparece en la agenda de la Casa de S.M. el Rey. Eso sí, doña Sofía sigue contando con una intensa actividad de la mano de la fundación que lleva su nombre.