Poco a poco los royals de todo el mundo se van inmunizando contra el coronavirus. Margarita de Dinamarca fue una de las primeras, pero ya son muchos los que al menos han recibido la primera de las dosis. La reina Isabel y el duque de Edimburgo, los reyes de Noruega, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, Carlos de Inglaterra… por no hablar de los royals de Oriente, algunos de los cuales se adelantaron incluso a Europa: el emir de Dubái o el rey de Jordania y el príncipe heredero son algunos de los ejemplos.

Sin embargo, mientras avanza el proceso de vacunación -no solo en el entorno de las familias reales, sino también entre el resto de la población- quien parece que todavía no se encuentra en la lista es la reina Sofía. La madre de Felipe VI, a sus 82 años, forma parte de los colectivos de riesgo por edad, pero por ahora no se ha confirmado si hay planes para que sea vacunada en las próximas semanas, aunque se espera que sí.

H.M. King Constantine of Greece received Covid-19 vaccination this afternoon at the General Hospital of Nafplio, on the East Coast of Peloponnese, Greece.

It is noted that also Queen Anne-Marie will soon receive vaccination.#kingconstantine #kingofgreece #greekroyalfamily pic.twitter.com/n17c5nALaH

