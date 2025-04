La Reina Sofía ha sido una de las grandes ausentes en el funeral del Papa Francisco en Roma. A pesar de que algunas fuentes daban por hecho que la madre del Rey Felipe VI acudiría a la misa, que se ha celebrado este sábado en el Vaticano, no ha sido así. Un detalle que ha llamado mucho la atención, dado que tanto los Reyes como ella estuvieron hace unos días en la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde dieron el pésame al nuncio destinado en la capital española y firmaron en el libro de condolencias.

Finalmente han sido solamente don Felipe y doña Letizia los responsables de representar a la institución en esta despedida histórica en la plaza de San Pedro. Junto a ellos, algunos miembros del Gobierno y el jefe de la oposición, así como numerosos mandatarios y jefes de Estado de todo el mundo que han estado presentes en la misa funeral.

Visita de los Reyes y Doña Sofía a la Nunciatura Apostólica en Madrid. (Foto: RRSS)

Los Reyes llegaron a última hora de la tarde del viernes a Roma y por la mañana han visitado brevemente la capilla ardiente antes de ocupar su sitio en la plaza, junto al presidente de Estonia y el matrimonio Trump. Doña Letizia ha llevado un vestido negro que ya le habíamos visto en el funeral de Fernando Gómez-Acebo, así como un broche de las joyas de pasar, mientras que don Felipe ha optado por un traje negro en lugar de recurrir al uniforme militar.

La ausencia de la Reina Sofía

El hecho de que la madre del Rey Felipe VI no haya viajado a Roma ha llamado mucho la atención, sobre todo, porque fue ella la encargada de representar a la Corona en las exequias del Papa Benedicto XVI a principios de 2023 y porque acompañó a Sus Majestades a la visita a la nunciatura de Madrid, entre otras cosas.

Precisamente por esto, y porque han sido varias las citas relacionadas con la Santa Sede a las que ha asistido doña Sofía, había gran expectación por su presencia en a las exequias.

La Reina Sofía en el funeral de Juan Pablo II. (Foto: Gtres)

Aunque el protocolo indica que sean los Reyes los que representen a la institución en este tipo de funerales, ello no es óbice para la presencia de otros miembros de la Familia Real, sobre todo, en el caso de la Reina Sofía, que sigue siendo un activo importante para la Corona. Doña Sofía continúa trabajando para la institución y compagina sus actividades en la Fundación Reina Sofía con la agenda de la Casa del Rey.

De hecho, tanto ella como el Rey Juan Carlos I estuvieron en los funerales de la Reina Isabel II en la Abadía de Westminster en septiembre de 2022, aunque en este caso no se pueden perder de vista los lazos familiares con la madre de Carlos III.

Un posible paso atrás

Aunque la Reina Sofía sigue siendo una parte fundamental de la estructura de la Casa de S.M. del Rey, algunos han visto en esta ausencia un pequeño paso atrás de la madre del monarca.

Ante la inminente mayoría de edad de la infanta Sofía y con la princesa Leonor a poco más de un año de terminar su formación militar, lo lógico es que, de manera paulatina, sean las hijas de los Reyes -sobre todo Leonor-, las que empiecen a asumir compromisos oficiales y puedan representar a la institución en citas importantes.

La Reina Sofía en el funeral de Benedicto XVI. (Foto: Gtres)

De momento no hay ninguna información sobre una posible reducción de agenda de doña Sofía -como sí hizo Juan Carlos I en 2019 cuando anunció su retirada de la vida pública-, pero lo lógico es que su presencia en actos institucionales sea cada vez menor. También, obviamente, por una cuestión de edad.

No obstante, la Reina Sofía no ha sido la única emérita que no ha estado presente. Margarita de Dinamarca tampoco ha asistido, solamente lo ha hecho la reina Mary, porque Federico no podía acudir por problemas de agenda. El caso de Margarita puede compararse en parte con el de Sofía, aunque la madre de Federico sí que fue reina titular, no consorte.

La Reina Sofía en el Vaticano

A lo largo de los años, la abuela de la princesa de Asturias ha acudido a muchas citas importantes en la Santa Sede, tanto como reina consorte como en su papel de reina madre.

Por ejemplo, estuvo en el funeral de Benedicto XVI en 2023, donde, por cierto, coincidió con el Papa Francisco y llevó un broche de perlas muy parecido al que hoy ha llevado la Reina Letizia. Un broche que también le vimos en la entronización de Ratzinger.

Antes de eso, doña Sofía también acudió a las exequias de Juan Pablo II en 2005. En aquella ocasión vistió de negro y con mantilla y peineta. Los entonces príncipes de Asturias no estuvieron en la despedida del último papa que falleció ocupando el trono de San Pedro, pero sí a la canonización de Juan Pablo II y a la entronización de Francisco, aproximadamente un año antes de la proclamación de Felipe VI.

La Reina Sofía en la entronización del Papa Benedicto XVI. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía estuvo en todas estas citas, en las que a veces optó por el color blanco -según el privilegio de blanco- y otras vistió de negro. Curiosamente, al funeral de Pablo VI en 1978 fue de blanco y con mantilla y peineta, a pesar de que se trataba de unas exequias.