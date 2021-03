La reina Isabel cancela el reencuentro familiar más importante del año

No habrá celebraciones a la vieja usanza por el noventa y cinco cumpleaños de la reina Isabel. El “Trooping the color”, tal como lo conocíamos hasta ahora y que conmemora el aniversario de los monarcas británicos -aunque no coincida con la fecha real de su cumpleaños-, vuelve a cancelarse por segundo año consecutivo por la pandemia. Aunque no ha sido hasta última hora cuando se ha informado de esta circunstancia, finalmente, desde el palacio de Buckingham han decidido que, dada la situación, no es prudente llevar a cabo este tipo de festejos. «Tras consultar con el gobierno y otras partes relevantes, se acordó que el desfile de cumpleaños oficial de la reina, también conocido como Trooping the Color, no se llevará a cabo este año en su forma tradicional en el centro de Londres. Se están considerando opciones para un desfile alternativo, en el cuadrilátero del Castillo de Windsor. El servicio anual de la Liga, que suele celebrarse en junio, no tendrá lugar este año», anuncian fuentes oficiales.

Este año la celebración se esperaba con mucha más expectación, no solo porque la reina Isabel cumple noventa y cinco años, sino porque los duques de Sussex habían sido invitados a formar parte del festejo, antes de que se tuviera noticia de su definitiva decisión de dejar de formar parte de la familia real y de su polémica entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, que ha hecho temblar las sólidas bases de “La Firma”. A pesar de que la cancelación del acto se debe a cuestiones sanitarias, sin duda es un buen motivo para evitar cualquier tipo de encuentro entre los Sussex y el resto de miembros de la familia real, sobre todo ahora que incluso desde la ciudadanía hay voces que piden que se retire al príncipe Harry y a Meghan Markle el ducado de Sussex y se excluya al hijo menor de Carlos de Inglaterra de la línea de sucesión.

El “Trooping the Colour”, es uno de los actos más importantes para la familia real. El evento se celebra el segundo sábado del mes de junio e incluye una serie de festejos a los que acuden cientos de personas. La imagen más icónica de la cita es la de los miembros del clan Windsor disfrutando de la exhibición aérea desde el balcón del palacio de Buckingham. Una imagen de la que, en principio, solo estaba previsto excluir al duque de York dada su presunta implicación con el caso Epstein.

El pasado año, dadas las complicadas circunstancias, se sustituyó el desfile por un pequeño acto militar en el castillo de Windsor, a la que ni siquiera asistió el duque de Edimburgo quien, por cierto, tras casi un mes ingresado en varios hospitales de Londres, ya se recupera de manera satisfactoria junto a la Reina.

Este año la fecha marcada era el 12 de junio, dos días después del cumpleaños del príncipe Felipe, que celebra cien años de vida. Una fecha muy señalada que, sin embargo, el marido de la reina Isabel no tiene intención de festejar por todo lo alto. Lo que se desconoce es si dada la avanzada edad del duque de Edimburgo, los Sussex viajarán a Londres para esta celebración privada. Eso sí, ha trascendido que, tras su alta hospitalaria, el príncipe Felipe está muy disgustado con la actitud de los duques de Sussex y sus declaraciones en la entrevista con Oprah Winfrey.