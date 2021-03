Después de unas semanas complicadas, por fin los Windsor están de enhorabuena. El duque de Edimburgo ha recibido esta mañana el alta hospitalaria después de casi un mes ingresado en Londres, donde tuvo que someterse a una intervención cardíaca. A pesar de que en el castillo de Windsor le esperaba la reina Isabel, el resto de miembros de la familia no han alterado su agenda oficial, en un gesto de compromiso con el deber y la institución. De esta manera, el príncipe Carlos ha cumplido con sus compromisos previstos, aunque no ha podido evitar hablar del estado de su padre.

El heredero al trono ha visitado junto a su esposa, Camilla Parker, un centro de vacunación en Londres, en Finsbury Park. Carlos de Inglaterra ha asegurado que está “emocionado” con la vuelta a casa del duque de Edimburgo, con el que ha hablado en varias ocasiones desde que abandonara el hospital.

Tanto el príncipe Carlos de Inglaterra como su esposa, la duquesa de Cornualles, han sido ya vacunados contra el coronavirus, de la misma manera que lo hicieron la propia reina Isabel y el príncipe Felipe, en su caso, en las primeras tandas por una cuestión de edad. Mientras que en el caso de la Reina y el Duque se utilizaron dosis de la farmacéutica Pzifer, Camilla ha revelado que ella fue vacunada con el suero de AstraZeneca. Camilla Parker Bowles ha asegurado que no le dio importancia: «odio las inyecciones, así que suelo cerrar los ojos», ha revelado la Duquesa.

The Duchess of Cornwall has revealed she had the #AstraZeneca jab and says: ‘It’s very good news’

‘Although it didn’t matter. I didn’t ask. I don’t even ask because I hate injections so much that I shut my eyes…Whatever comes out. You take what you are given.,’ she said today pic.twitter.com/DvCsUTaMYI

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 16, 2021