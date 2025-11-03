Los príncipes de Gales adelantan su mudanza en pleno desahucio de Andrés

Son tiempos convulsos para la casa real británica por los escándalos que han rodeado al hasta ahora príncipe Andrés en los últimos años y que han llevado al rey Carlos III a tomar una decisión sin precedentes: la retirada de sus títulos y la expulsión de la que ha sido su casa los últimos años. El hijo predilecto de la Reina Isabel II se encuentra en la situación más complicada de su vida: despojado de sus títulos y honores, sin ingresos, con la opinión pública en contra y con escasos apoyos familiares. En la familia real siempre han tenido muy claro que el deber va por encima de otras cuestiones y la protección a la imagen de la institución está por delate de todo. Por eso Andrés está tan solo.

Esto no significa que el rey Carlos III le vaya a dar la espalda, al menos, no del todo, pero sí que tiene que marcar una frontera entre lo familiar y lo oficial. Una distancia que su hijo mayor, el actual heredero, estaría dispuesto a llevar a sus últimas consecuencias.

Andrés en un acto oficial, antes de que se le retiraran los títulos. (Foto: Gtres)

El Palacio de Buckingham confirmó hace unos días no solamente la retirada de los títulos de Andrés, sino también su expulsión del Royal Lodge. Las mismas fuentes anunciaron su reubicación en una casita en Norfolk, aunque no se han dado más detalles todavía. Por tanto, no se sabe ni dónde se quedará, ni tampoco cuándo será la mudanza, aunque todo apunta a que se producirá a la mayor brevedad.

La mudanza de los Gales

En medio de esta situación, quienes sí que se han mudado ya han sido los príncipes de Gales. Fuentes del Palacio de Kensington han confirmado que Kate Middleton y el príncipe Guillermo han aprovechado las vacaciones de mitad de trimestre de sus tres hijos para organizar el traslado a su nueva residencia, Forest Lodge. En principio estaba previsto que la mudanza se llevara a cabo el día 5 de noviembre, justo cuando el hijo mayor del rey Carlos III tiene un acto en Brasil, pero parece que al final se ha podido adelantar el cambio debido a la celeridad de los trabajos en la propiedad.

Kate Middleton con un niño en Windsor. (Foto: Gtres)

La nueva casa de los príncipes de Gales, Forest Lodge, se encuentra también en Windsor, a poca distancia de su hasta ahora residencia, Adelaide Cottage, así como de la casa en la que vivía Andrés, el Royal Lodge. De hecho, antes de que el rey Carlos III decidiera retirarle los títulos y honores a su hermano, ya se había intentado que saliera de la propiedad. Según algunas fuentes, el príncipe Guillermo quería instalarse allí, pero al final no ha sido así.

También se habló de Fort Belvedere, una propiedad también ubicada en Windsor y muy vinculada a uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de la monarquía. Fort Belvedere fue hogar del duque de Windsor y donde, siendo aún jefe del Estado, firmó el acta de abdicación para casarse con Wallis Simpson. Precisamente por esto, desde la casa real nunca plantearon la opción, para evitar vínculos con este polémico pasado.

Reforma exprés

Los trabajos de reforma en Forest Lodge han avanzado más rápido de lo que se preveía en principio. Se dijo que los príncipes se mudarían de cara a finales de año y luego se apuntó el 5 de noviembre. Finalmente, la familia ha aprovechado el fin de semana, en un momento en el que el foco estaba puesto en Andrés, para hacer el traslado. No obstante, todavía tienen por delante varias semanas para poner todo a punto en su nuevo hogar.

Las obras de Forest Lodge. (Foto: Gtres)

El príncipe de Gales se ha hecho cargo personalmente del coste de las reformas y, además, se ha confirmado que pagará un alquiler por residir en la propiedad, que pertenece a la Corona. La mudanza de Kate Middleton y Guillermo ha generado cierto descontento en algunos vecinos de la zona, ya que por cuestiones de seguridad se han restringido algunos accesos que antes se utilizaban libremente.