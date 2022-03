El príncipe Harry marca distancias con Windsor: la ausencia que disgustará a la Reina Isabel

Tras varias semanas de rumores, por fin se ha confirmado una de las informaciones que más han dado que hablar en los últimos tiempos. El príncipe Harry y Meghan Markle no estarán a finales de este mes en el especial homenaje que se va a dedicar al duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster. Un servicio religioso al que se espera que acudan numerosas personalidades y que se produce casi un año después de la muerte del marido de la Reina Isabel.

Un tributo en el que estarán presentes los miembros más destacados de la familia real, pero también autoridades y es posible que royals de otras casas reales. De hecho, se ha comentado que los Reyes don Felipe y doña Letizia han sido invitados.

Sin embargo, la de Harry y Meghan era una de las presencias que más dudas generaba. Algunas fuentes cercanas a los Windsor han asegurado que la familia prefería que no asistieran, para que el foco no estuviera puesto en ellos. Parece que al final va a ser así.

Según ha podido confirmar el tabloide DailyMirror, Harry no regresará al Reino Unido para acompañar a su familia en esta importante jornada y rendir homenaje a su abuelo, al que siempre estuvo especialmente unido. Una llamativa decisión que, al parece, tiene mucho que ver con temas de seguridad.

No hay que olvidar que desde hace algunas semanas el duque de Sussex se encuentra inmerso en una polémica por un pleito con el Gobierno, debido a cuestiones relativas a su seguridad cuando viaje al Reino Unido. A pesar de que han sido ya dos las ocasiones en las que ha regresado desde que se anunciara su salida de La Firma, en concreto en la segunda de ellas sufrió un pequeño altercado debido a que no contaba ya con protección oficial. Una cuestión que a él le genera una gran preocupación, ya que no quiere poner en riesgo a su mujer y a sus hijos.

La ausencia de Harry supone a la vez un disgusto para la Reina Isabel, que no solo no conoce personalmente a la hija menor de la pareja, Lilibet Diana, sino que además lleva mucho tiempo sin ver a Archie Harrison. Al margen de los posibles desencuentros familiares y las medidas que la monarca ha tenido que tomar para poner freno a las aspiraciones de los Sussex, a nadie se le escapa que durante mucho tiempo Harry ha sido el nieto favorito de Isabel II. La gran pregunta ahora es si habrá ocasión de que la pareja viaje a Windsor y cuándo podrá ser.

Un año difícil

Los últimos meses han sido muy complicados para la familia real pero, sobre todo, para la Reina Isabel. La pérdida del príncipe Felipe ha dejado devastada a la monarca que, a pesar de que ha continuado cumpliendo con sus compromisos institucionales sin apenas desviarse de la rutina, la realidad es que tanto su salud como su estado emocional se han visto resentidos. A esto hay que sumar la salida de los duques de Sussex de la estructura de La Firma y todas las polémicas que han protagonizado, así como el escándalo del príncipe Andrés a raíz de la demanda de Virginia Giuffre.

La preocupación por la Reina Isabel es un hecho, y se ha extendido no solo a la familia más cercana, sino también a la población. La soberana apenas ha participado en actos fuera de la que es su nueva residencia oficial, el Castillo de Windsor y ha cancelado varios compromisos, como su presencia en las celebraciones del Día de la Commonwealth este próximo lunes. Se espera al menos que para el homenaje a su marido se encuentre en perfecto estado.