Comienza el pleito del príncipe Harry contra el Ministerio del Interior británico por el tema de la seguridad oficial. Hace tiempo se confirmó que el duque de Sussex se había quejado de no tener protección policial en sus visitas al Reino Unido porque ya no es miembro en activo de ‘La Firma’. Una situación que ha llevado al hijo menor de Carlos de Inglaterra a evitar cualquier viaje a la que durante muchos años ha sido su casa, ya que no se siente seguro.

Desde que los Sussex abandonaran la familia real y se instalaran primero en Canadá y más tarde en California, el príncipe Harry ha viajado en ocasiones contadas al Reino Unido, mientras que Meghan Markle se ha mantenido alejada, sobre todo por el embarazo y el posterior nacimiento de su hija Lilibet. Harry regresaba a Windsor con motivo del funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo y más tarde, en el homenaje a Diana por su cumpleaños, durante el cual se instaló una estatua en recuerdo de la Princesa en uno de los jardines del Palacio de Kensington.

Según trascendió hace algún tiempo, en esta última visita ya no tuvo protección policial, por lo que no se sintió seguro y para él, lo más importante es el bienestar de su familia ante todo. El propio Harry se ha ofrecido a pagar personalmente los costes que puedan derivar de esta protección policial, pero es algo que no se ha autorizado desde el Ministerio del Interior.

Ante esta situación, el duque de Sussex ha solicitado que se revise judicialmente este tema, ya que sigue siendo sexto en la línea de sucesión y además ha recibido amenazas. Tal como declara su equipo legal, «el demandante no se siente seguro cuando está en el Reino Unido debido a las disposiciones de seguridad que se le aplicaron en junio de 2021 y seguirá aplicándose si regresa». Unas palabras a las que ha añadido que Harry sí quiere tener la opción de volver a casa, porque allí están sus familiares, amigos y organizaciones benéficas con las que ha colaborado.Por el momento, los duques de Sussex se encargan personalmente de los costes que implica su seguridad, pero su equipo no tiene acceso a la inteligencia necesaria en el Reino Unido, por lo que no pueden garantizar su protección allí.

Por parte del Ministerio del Interior, han matizado que no es posible que Harry asuma los costes de su seguridad oficial en caso de viaje al Reino Unido: «la seguridad de protección personal de la policía no está disponible con financiación privada y el Comité Ejecutivo para la Protección de la realeza y las figuras públicas no toma decisiones sobre la provisión de dicha seguridad sobre la base que pueda solicitarse y obtenerse cualquier contribución económica para pagarla”, han recalcado desde el ministerio. Ahora mismo, solo gozan de protección permanente la Reina, el príncipe Carlos y Camilla y los duques de Cambridge. El resto de miembros de la familia cuentan con ella en actos oficiales.

A la espera de que se confirme la resolución, queda en el aire la posibilidad de un próximo viaje de la pareja con sus hijos al Reino Unido. Algo que podría darse de cara al Jubileo de la Reina en el mes de junio y que ofrecería a la monarca la opción de ver a su nueva bisnieta y reencontrarse con Archie Harrison.