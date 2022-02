El especial regalo de Meghan Markle en su último San Valentín soltera

El príncipe Harry y Meghan Markle están a pocos meses de cumplir cuatro años de casados. La vida de la pareja ha cambiado enormemente desde que en mayo de 2018 se dieran el ‘sí, quiero’, aunque ya desde que se conoció la relación entre ambos, la norteamericana tuvo que hacer algunas adaptaciones en su estilo de vida.

A pesar de que continuó durante un tiempo participando en el rodaje de la serie Suits, poco a poco fue desvinculándose de todo lo que tuviera que ver con su etapa antes de entrar en la familia real, lo que implicó también el cierre de su blog, The Tig, donde daba consejos de estilo de vida y también aportaba algunas reflexiones personales en torno a su rutina diaria.

Sin embargo, en el último Día de San Valentín antes de que empezara su relación con el príncipe Harry, la Duquesa ofreció algunas claves de cómo celebró esta fecha especial. En aquel momento, la norteamericana estaba soltera, no mantenía ningún tipo de romance con nadie, pero quiso dejar claro que ello no era óbice para festejar esta jornada. Así lo reveló ella misma en una de las entradas del blog: «creo que debes ser tu propio San Valentín. Aprovechar para cocinar esa apetecible cena, incluso cuando solo eres tú, usar tu look favorito, comprarte algunas flores y celebrar el amor propio, que a menudo se confunde cuando nos enfocamos en lo que no tenemos», recalcó la Duquesa.

En la misma entrada, Meghan también comentó que, en esta ocasión, su plan era disfrutar de las calles de Nueva York, tomarse un cóctel y pasear con sus nuevos zapatos. Precisamente, la hoy esposa del príncipe Harry se regaló un par de zapatos por San Valentín: «estos zapatos, por cierto, me los he autorregalado. Porque he trabajado duro, porque no voy a esperar a que alguien me compre las cosas que codicio (ni quiero), y porque quiero tratarme tan bien como trato a mis seres queridos. Porque soy mi propio San Valentín», explicó

La duquesa de Sussex cerró el blog en el año 2017, antes de que se anunciara su compromiso con el príncipe Harry. Sin embargo, en los últimos tiempos han aumentado los rumores que apuntan a que Meghan Markle podría estar pensando en relanzarlo próximamente, ya que ahora no es un miembro activo de la familia real y tiene, por tanto, libertad para decidir sobre su enfoque profesional.

Sin embargo, hace algunas semanas se comentó que la abogada Marjorie Witter Norman ha presentado una solicitud para registrar de nuevo el nombre del dominio. Una propuesta que se ha presentado a través de una sociedad con sede en el estado de Delaware llamada Frim Fram Inc y que está vinculada al gerente comercial de Meghan Markle, Andrew Meyer. Por ahora, la norteamericana no se ha pronunciado sobre este tema, aunque no sería extraño que retomase su andadura como blogger.