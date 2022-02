Sin Meghan Markle, pero con buena compañía. El príncipe Harry ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido perderse uno de los eventos deportivos más importantes del panorama norteamericano. El duque de Sussex no ha faltado a la celebración de la Super Bowl, que se ha celebrado en el estadio SoFi de Los Ángeles.

De incógnito, el hijo menor de Carlos de Inglaterra estuvo en uno de los palcos en compañía de su prima, Eugenia de York. A quien no se vio fue al marido de la Princesa, Jack Brooksbank, ni a la esposa del Duque, Meghan Markle.

A pesar de que en un principio los dos primos pasaron desapercibidos para los fotógrafos que cubrían el acto, la Liga Nacional de Fútbol Americano compartió una imagen de ambos en la cuenta de Twitter de su sede británica. Una imagen en la que se ve a Eugenia y Harry disfrutando del partido, con mascarillas negras, cumpliendo con las medidas de seguridad.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE — NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022

Aunque en los últimos tiempos la relación entre Harry y el resto de los Windsor no ha pasado por buen momento, la presencia de Eugenia en Los Ángeles deja claro que el duque de Sussex sigue llevándose bien con su prima. De hecho, siempre ha mantenido una relación muy estrecha con ella, tanto que, en su visita al Reino Unido con motivo del funeral del duque de Edimburgo, pasó tiempo con la Princesa y su marido, que han estado instalados precisamente en la antigua casa de los Sussex, en Winsdor. Más adelante, en la visita que hizo para inaugurar la escultura de Diana de Gales, Harry también hizo cuarentena en casa de su prima.

No es casualidad que sea Eugenia la que ha visitado a Harry y que, por ende, se haya convertido en el primer miembro de la familia real en conocer a la pequeña Lilibet Diana, más allá de los intercambios telefónicos, los vídeos o las imágenes que los Sussex hayan podido compartir con el resto de la familia. No hay que olvidar que Eugenia conocía a Meghan Markle antes incluso que esta coincidiera con el príncipe Harry. Así lo reveló ella misma en la entrevista que la pareja concedió a Oprah Winfrey hace casi un año: “conocí a Eugenia antes que a Harry, así que es alguien con quien me siento cómoda. Somos amigos de ellos como pareja”, dijo la Duquesa. Es más, su relación es estrecha, ya que la hija menor del príncipe Andrés fue una de las que apoyó la campaña 40X40 que Meghan Markle inició por su cuarenta cumpleaños el pasado verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Eugenie (@princesseugenie)

Por el momento no ha trascendido el motivo por el que la princesa Eugenia ha viajado a Los Ángeles, o si lo ha hecho sola o en compañía de su marido y su hijo, que acaba de cumplir un año. Tampoco se sabe si es un viaje puntual o si pretende quedarse un tiempo en California. Lo que sí está claro es que la hija del duque de York sigue siendo uno de los mayores apoyos de los Sussex en uno de los momentos más complicados para la pareja.