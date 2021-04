La familia real británica al completo se ha enfrentado a una de las pérdidas más duras, la muerte del duque de Edimburgo. Pero si hay alguien para quien supone un antes y un después esta es la reina Isabel. Han sido más de 70 años de matrimonio en los que han compartido momentos de felicidad y etapas más complicadas, pero que han demostrado la fuerza de su amor. Imposible obviar la imagen de la Reina hace unos días en el sepelio por su marido, cabizbaja y de luto, con mascarilla e intentando disimular la inmensa tristeza que la invade al haber perdido a ‘su roca’, como ella misma solía referirse a Felipe de Edimburgo.

Al margen del más que evidente vacío que deja la muerte del duque de Edimburgo y que la Reina no tiene la intención de volver a establecer en el Palacio de Buckingham su residencia oficial, hay un detalle en la vida de la monarca que va a cambiar para siempre. Y es que con el fallecimiento del Duque se pone fin a la lista de personas que llamaban “Lilibet” a Su Majestad.

Como recientemente ha destacado el fotógrafo Arthur Edwards en artículo sobre el funeral del príncipe Felipe, él fue el último en llamar a la Reina con el apodo de su infancia. Un nombre que se remonta a los primeros años de la entonces princesa Isabel que, incapaz de pronunciar su nombre, se refería a sí misma como Lilibet en su lugar. Muy pronto, tanto sus padres, los reyes Jorge e Isabel, como sus abuelos, también adoptarían este nombre: «Lilibet es mi orgullo. Margaret es mi alegría», solía decir Jorge VI.

Cuando era joven, la Reina solía firmar con su apodo. Por ejemplo, en una nota de agradecimiento para su abuela, la reina María, escribió: «querida abuela. Muchas gracias por la hermosa casa de muñecas. Me encanta, y he desembalado el comedor y el vestíbulo. Lilibet xxx «. Hasta ahora, solo Felipe de Edimburgo solía referirse a ella como Lilibet, más allá de sus padres o su hermana Margarita. No se tiene constancia de que algunos de sus primos también lo hagan, aunque sí se sabe que el Duque podía llamarla en ocasiones “repollito”, de manera cariñosa.

Tanto sus hijos, como sus nietos y bisnietos tienen sus propios apodos para la Reina. El príncipe Carlos la llama «Mummy”, y así lo demostró en un discurso con motivo de su 92 cumpleaños, lo que provocó su risa. Sus nietos se refieren a ella como “Granny”, y sus bisnietos, en especial, los hijos de los Cambridge, la llaman “Gan-Gan”, tal como confesó en una ocasión Kate Middleton.

No obstante, hace unos días, en el mensaje de condolencias por parte de los reyes Felipe y Letizia sorprendía que Sus Majestades recurrían al nombre de la infancia de la Reina. «Querida tía Lilibeth: Hemos sentido una profunda tristeza al recibir la noticia del fallecimiento de nuestro querido tío Philip. En estos momentos dolorosos, queremos trasladaros nuestras más sentidas condolencias en nombre del Gobierno y del pueblo español, así como también toda nuestra cercanía y apoyo». ¿Será quizás esta una de las últimas veces que la Reina lo escuche?.