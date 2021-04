Hace unas horas se ha celebrado el funeral del duque de Edimburgo, quien falleció el pasado 9 de abril a los 99 años. Una pérdida que ha dejado completamente abatida a la Familia Real británica, que tras varios meses separados se han tenido que reunir en esta complicada situación. Sin embargo, no todos han podido acudir a la ceremonia, pues Reino Unido sigue con restricciones causadas por el coronavirus. De hecho, Meghan Markle ha sido una de las grandes ausentes al encontrarse en un estado avanzado de gestación. Por lo tanto, el príncipe Harry se ha desplazado solo desde Estados Unidos -su lugar de residencia desde hace un año- hasta Reino Unido.

Pese a que la duquesa de Sussex no ha podido ir al entierro del marido de la reina Isabel II, lo cierto es que ha estado presente gracias a un bonito detalle en forma de adorno floral. La que formó parte del elenco de ‘Suits’ ha enviado una corona que han depositado en la capilla de Windsor, formada por un conjunto de flores locales, además del acanto -símbolo de Grecia, país que vio nacer a Felipe de Edimburgo-, también se ha podido ver en el adorno, eryngium, la flor de los marines reales, así comocampanula, -que representa la gratitud y el amor eterno-, romero, -que significa recuerdo-, lavanda, -en señal de devoción-, y rosas, -en honor al mes de junio, el del cumpleaños del príncipe consorte-.

Para este especial diseño, Meghan ha recurrido a su florista de confianza, Willow Crossley, quien ya se encargó de los arreglos florales de la recepción de su boda en Frogmore Cottage en mayo de 2018 y del bautizo de su hijo Archie. Eso no es todo, ya que a este gesto le ha acompañado una nota personal escrita a mano por parte de la mujer del príncipe Harry. Aunque no ha podido estar in situ junto a su marido para acompañarle en la despedida de su abuelo paterno, Meghan Markle no ha querido perderse el entierro. La madre del pequeño Archie ha visto el sepelio a través de la televisión desde su mansión ubicada en El Montecito -Los Ángeles-.

El hijo menor de la princesa Diana no dudó en estar al lado de su familia tras el fallecimiento del Duque y en cuanto pudo tomó un vuelo rumbo a Londres, donde se reencontró con su hermano, el príncipe Guillermo, Kate Middleton, el príncipe Carlos, la Reina, entre otros, después de la llamativa entrevista que concedió con su mujer a Oprah Winfrey. Por lo tanto, este viaje, también ha podido servir para estrechar lazos y poder volver a retomar la relación que tenían antes de que tanto él como Markle tomaran la decisión a principios de 2020 de marcharse de la Institución para dejar de formar parte de la Corona.