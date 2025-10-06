La princesa Leonor regresa a Marín para competir en esgrima

Después de su histórico viaje a Navarra como princesa de Viana, Leonor ha retomado su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia. Sin embargo, este fin de semana la heredera ha regresado a Marín por un motivo muy especial.

La hija mayor de los Reyes ha participado un año más en el Campeonato Deportivo Interacademias 2025, que se ha celebrado en la Escuela Naval. Un emotivo regreso que se ha producido pocos meses después de que haya completado su instrucción en la Armada. Leonor estuvo los primeros meses en Marín antes de embarcarse en una intensa y larga travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Fue justo antes del verano cuando terminó su etapa allí, ante la atenta mirada de sus padres y de su hermana, la infanta Sofía.

La princesa Leonor durante su visita Viana, en Navarra. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, la princesa ha sido una de las participantes en el campeonato que este año ha organizado la Escuela Naval Militar. Hasta Marín se han trasladado alumnos que proceden de otros centros, como la Academia General Militar de Zaragoza, la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier o la Academia Central de la Defensa.

Hasta 400 estudiantes han participado junto a la princesa Leonor en este campeonato deportivo, que este año ha celebrado su 25 edición. Esta competición está organizada por el Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas y cada año cambia de sede. Su objetivo es potenciar valores como la convivencia, el sentido de equipo y la disciplina entre los futuros miembros de las Fuerzas Armadas.

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Leonor compite en este campeonato. Ya lo hizo en el año 2024 y ha vuelto a repetir en la misma disciplina: esgrima. La última vez que participó obtuvo una medalla de plata junto a su equipo de la Academia General Militar de Zaragoza. Fue la primera vez que competía en este torneo y su presencia generó mucho interés. Curiosamente, el torneo se celebró en la Academia General de San Javier, que ahora es su hogar. En esta ocasión, aunque ha repetido modalidad, la princesa ha estado como miembro del Ejército del Aire y del Espacio.

Leonor durante el Campeonato Interacademias en Marín. (Foto: Interacademias)

Las próximas citas de Leonor

A pesar de que en estos momentos la princesa sigue centrada en su formación en San Javier, las próximas semanas van a ser muy intensas para ella, ya que va a tener que participar en varias citas oficiales. Está previsto que el próximo domingo Leonor esté junto a los Reyes y a la infanta Sofía en las celebraciones con motivo del Día de la Hispanidad. Una cita en la que, por primera vez va a participar la hija menor de don Felipe y doña Letizia en la tradicional recepción posterior al desfile, dado que ya es mayor de edad.

Más adelante, ya de cara a finales del mes de octubre, tanto la princesa como la infanta interrumpirán su formación para estar en Asturias en la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias. No solamente en la ceremonia como tal, sino en otras citas paralelas a lo largo de varios días. Se trata de uno de los compromisos más importantes de la agenda de la Familia Real, en el que Leonor tiene cada vez más peso aunque don Felipe y doña Letizia siguen asistiendo.