Quedan apenas unas semanas para la que princesa de Asturias comience una de las aventuras más importantes de su vida. Tal como confirmaban el pasado mes de febrero fuentes de la Casa de S.M. el Rey, la hija mayor de don Felipe y doña Letizia, la princesa Leonor, se trasladará a Gales para cursar los dos próximos años en el Atlantic College de la organización UWC. Un importante paso para la que algún día será reina de España, que sigue muy de cerca la estela de su padre, y en el que se aprecia, en cierta manera la mano de su abuela, la reina Sofía.

A pocas semanas de que comience el curso escolar, fuentes oficiales de Zarzuela aún no han confirmado cuándo está previsto que Leonor se incorpore al centro ni las pautas que deberá seguir en esta nueva etapa, sobre todo dada la complicada situación actual. Look ha podido hablar con algunos representantes de UWC así como con alumnos que compartirán aulas con Leonor en el próximo curso, que han detallado cómo viven esta experiencia.

Aunque no han trascendido los motivos por los que los Reyes o incluso la propia Leonor se han decantado por esta organización, lo cierto es que cabe la posibilidad de que la influencia de la madre de Felipe VI y su amistad con la reina Noor de Jordania -actual presidenta de UWC-, hayan tenido mucho que ver en la decisión de la Princesa, que se ha sometido a un exhaustivo proceso de selección, totalmente anónimo al principio.

Una de las claves del centro es su diversidad. UWC ofrece oportunidades a alumnos de distinta procedencia y condición, a través de programas de becas y ayudas. Son muchos los que el próximo año coincidirán con la Princesa en el recinto y que han obtenido este tipo de ayudas. Este medio ha contactado con algunos de ellos, que han explicado cómo se está preparando para esta nueva etapa.

“Está previsto que las clases empiecen el 30 de agosto”, comenta el joven de 16 años. El estudiante está muy emocionado ante esta aventura. “Tenemos que llegar varios días antes, porque hay que hacerse pruebas y guardar cuarentena, el Atlantic College ofrece un entorno seguro”. El adolescente se ha sometido a un proceso muy similar al de Leonor, en el que el alumno es el único protagonista: “todo el procedimiento de selección lo he hecho yo solo, y viajaré a Gales sin mis padres, pero no es algo que me inquiete”, sentencia. Eso sí, reconoce que ellos han intervenido en los temas relacionados con cuestiones económicas, que además han mantenido una conversación vía Zoom con parte del personal del centro para aclarar dudas: “creo que es algo que está bien, porque ellos tienen sus propias preguntas”.

El estudiante reconoce que, por ahora, no ha recibido ninguna pauta específica por parte de la institución. Sí que sabe que puede llevar su propio ordenador -aunque en el campus hay a disposición de los alumnos- y que necesita bastante ropa. Detalles que han corroborado desde UWC España. Berta Fraguas, directora de la Fundación Colegios del Mundo Unido en Madrid, se pronuncia en este sentido: “no hay nada reseñable que destacar, las instrucciones son cuestiones básicas comunes a los colegios con residencia”, asegura a este digital.

La hermana de otro de los estudiantes que compartirá espacio con Leonor asegura que, por el momento, el colegio no les ha dado ninguna instrucción sobre qué deben llevar de cara a su estancia, pero sí que tienen recomendaciones de alumnos de otros años: “muchos de ellos comparten sus experiencias y esto le sirve a mi hermano para prepararse. Esperamos que, según se acerque la fecha, nos den algún detalle más”, asegura. “Mi hermano viajará solo, pero no sabemos todavía si en algún momento podremos visitarle.”

La joven está muy contenta de que su hermano vaya a dar este paso: “es muy emocionante”. Asegura que sus padres no han tenido que intervenir en el proceso, que lo ha hecho todo el joven solo.

El ejemplo de Elisabeth de los Belgas

A este respecto y aunque no ha trascendido, es más que probable que los reyes don Felipe y doña Letizia ya hayan tenido algún tipo de encuentro de este tipo, de manera virtual. Wim Dehandschutter, uno de los mayores expertos en la familia real belga, ha hablado con este digital sobre la experiencia de la princesa Elisabeth, la última de las royals de la generación de Leonor en pasar por el centro: “creo que el rey Felipe y la reina Mathilde, y todos los demás padres, pensaron que Atlantic College era un lugar seguro para su hijo. El internado está situado en una pequeña ciudad con algunos bares. Pero las reglas de la escuela, y los horarios de cierre británicos, son estrictos: los estudiantes deben regresar al campus a las diez y cuarto durante la semana y una hora más tarde los fines de semana”, asegura. Sí que sabemos, por ejemplo, que cuando Guillermo de Holanda estuvo en el centro formó parte de la brigada de rescate en el mar e instruyó a personas ciegas en natación y piragüismo.

El especialista mantiene que apenas trascendieron detalles de la etapa de la Princesa en Gales, lo que hace pensar que en el caso de Leonor podría ocurrir algo similar: “sabemos que la acompañó una amiga de su escuela en Bruselas, este podría ser su ‘equipaje’ más importante”, sentencia. El experto confirma que, durante su estancia, Elisabeth también contó con su equipo de guardaespaldas.

Dehandschutter confirma que las clases solo duran hasta la una de la tarde, pero los estudiantes no tienen libre el resto del día, sino que lo dedican a otro tipo de actividades, centradas en el desarrollo de la personalidad, como el voluntariado: “al menos dos horas a la semana tienen que ayudar en el hogar de ancianos, apoyar a los niños locales en la enseñanza de otras lenguas u organizar actividades en el centro de refugiados cercano. Lo que hizo Elisabeth en concreto no se ha hecho público”, resalta.

De una manera en parte similar a Leonor, la formación de Elisabeth también se vio afectada por la pandemia. La Princesa tuvo que regresar a Bélgica por la crisis del coronavirus y terminó su formación de manera virtual. De hecho, incluso su graduación se llevó a cabo online. Aunque las notas finales de la joven no se hicieron públicas, la Casa Real sí que compartió un post en el que confirmaba que Elisabeth había finalizado sus estudios. Poco después, la heredera iniciaba su formación militar y todavía está por confirmar si una vez la termine irá de manera inmediata a la universidad o se tomará un año sabático como Amalia de Holanda.

Dehandschutter recuerda una curiosa anécdota por el 18 cumpleaños de Elisabeth, en octubre de 2019. “El director del Atlantic College vino a Bruselas en coche para asistir a la celebración y poco después de acabar se volvió”, confirma. Sin duda un bonito gesto por su parte.

Un centro con especial vinculación

Aunque Leonor ha escogido un centro de estudios en Gales, en el que también se han formado algunos royals como Elisabeth de los Belgas o la princesa Raiyah de Jordania, el Atlantic College sigue los principios del sistema de Kurt Hahn. Los mismos que se aplicaban en el Lakefield College de Ontario en el que estudió don Felipe a una edad similar a la de su hija mayor o el colegio de Salem donde se formó la propia doña Sofía -además de otros muchos royals como el duque de Edimburgo-.

Las claves del sistema de Hahn se inspiran en el pensamiento platónico. Desde esta perspectiva, Hanh considerada que los jóvenes tienen un sentido de la moralidad innato, pero que la sociedad los corrompe. Su objetivo era combatir esta tendencia y brindarles nuevas oportunidades para liderar proyectos pensando en el bien común.