Fin de curso para Amalia de Holanda. La hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo ha terminado las clases y lo ha hecho de la mejor manera posible: graduándose ‘cum laude’. Así lo ha confirmado la Casa Real en un comunicado oficial, en el que solo informa de que ha obtenido unas excelentes calificaciones, pero no da más detalles de los planes de la heredera para los próximos meses. Lo que sí han hecho desde el perfil oficial de los Orange es compartir un vídeo en el que se ve a la Princesa celebrando este momento con una tradición muy arraigada en la familia: izando la bandera nacional. «¡Acabo de recibir una llamada con la noticia de que pasé! Quiero felicitar a todos los demás graduados y desear a los demás estudiantes la mejor de las suertes», dice la hija mayor de Máxima y Guillermo en el vídeo, donde no especifica que ha obtenido la máxima nota.

A diferencia de su hermana mediana, Alexia, que a finales del verano viajará a Gales para estudiar con la princesa de Asturias en el UWC Atlantic College, Amalia ha preferido finalizar esta etapa en su país natal. Una decisión que en su momento fue un tanto extraña ya que hasta su propio padre, el rey Guillermo, cursó parte de sus estudios fuera, en el mismo centro en el que ahora va a estudiar su hija mediana. Hubo entonces rumores de que la Princesa estuviera barajando otros centros del grupo UWC, pero nunca se confirmaron y Amalia se ha graduado en la escuela en la que ha cursado los seis últimos años, el Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Allí Amalia ha realizado sus estudios en la rama de Economía y Sociedad y la modalidad de VWO.

Durante las celebraciones del pasado Día del Rey, la propia Amalia, que a finales de año alcanza la mayoría de edad, confirmó que su plan es disfrutar de un año sabático antes de comenzar sus estudios universitarios. Una idea que apoyan sus padres, los reyes Máxima y Guillermo, quienes desde siempre han sido muy precavidos con la exposición mediática de sus hijas y no quieren que asuman funciones oficiales hasta que lo consideren oportunos. De hecho, a diferencia de otras royals como Elisabeth de los Belgas o Leonor, Amalia apenas ha participado en actos oficiales ni ha pronunciado discurso alguno.

No se han confirmado los planes de la Princesa para los próximos meses, aunque dadas las restricciones actuales no tiene muchas opciones. No obstante, en cuanto la situación se normalice, podrá hacer lo que suelen hacer los jóvenes en este tipo de períodos, esto es, aprovechar para viajar, conocer otros lugares del mundo y dedicar tiempo a sí mismos.

A tenor de esta decisión de Amalia se abre el debate sobre qué es lo que ocurrirá con el resto de herederos de Europa. En el caso de Elisabeth de los Belgas ha aprovechado para dedicarse a su formación militar pero no se sabe aún qué hará cuando la termine. Es muy pronto para conocer los planes de Leonor, ya que ni siquiera ha comenzado a estudiar el Bachillerato, pero cabe la posibilidad de que siga los pasos de Elisabeth y lleve a cabo su instrucción militar al terminar su formación, que bien pase directamente a la universidad o que también se tome un tiempo para la reflexión.