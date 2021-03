Ya es oficial. La princesa de Asturias y la hija mediana de los reyes de Holanda serán compañeras en el UWC Atlantic College, el prestigioso centro en Gales en el que la también princesa Elisabeth de los Belgas finalizaba sus estudios el pasado año. Si la Casa de S.M. el Rey confirmaba hace algunas semanas que Leonor había sido admitida en la institución para cursar allí los próximos dos años el Bachillerato Internacional, desde el departamento de prensa de los Orange acaban de hacer lo propio con la princesa Alexia, que cumplirá dieciséis años el próximo mes de junio. Aunque Leonor sí es la primera Borbón en estudiar en el centro, Alexia no es la única de su familia que ha pasado por las aulas del Castillo de San Donat, sino que su padre, el actual rey Guillermo fue uno de los alumnos más destacados de la institución. Sin embargo, el hecho de que haya sido Alexia la primera de las hijas de los monarcas holandeses en asistir al centro despierta dudas sobre su hermana mayor, la princesa Amalia.

Tanto Leonor como Elisabeth de los Belgas están llamadas en un futuro a ocupar el puesto de sus respectivos padres en una Europa en la que habrá más reinas que reyes. Una Europa en la que Amalia de Holanda tendrá también un papel destacado, al igual que Estelle de Suecia o Ingrid de Noruega, aunque en sus casos, al igual que en el de Christian de Dinamarca o George de Cambridge, aún hay una, o incluso dos, generaciones anteriores de por medio. Christian de Dinamarca ocupará el trono después de su padre, el actual heredero, el príncipe Federico, al igual que Ingrid lo hará tras Haakon de Noruega, que no asumirá la jefatura del Estado hasta que fallezca el rey Harald. En el caso de Estelle, será reina después de su madre, la princesa Victoria, que sí tendrá un importante papel en la Europa de las reinas, aunque será de una generación anterior y a la vez coetánea.

No hay duda de que Amalia, como Elisabeth y Leonor es más que probable que lleguen al trono más pronto que otros royals de su generación, ya que los tres últimos jefes de Estado -no los actuales- han abdicado en sus herederos, lo que deja abierta la puerta para un relevo más ágil en la sucesión. Dadas estas circunstancias, no resultaría extraño que las tres compartieran una educación similar, con principios en los que la solidaridad sean una de las bases, como es el caso de los centros de la UWC, que cuentan con dieciocho colegios en todo el mundo, aunque el de Gales ha acaparado especial atención debido a que son varios los royals que ya han pasado por sus aulas.

Sin embargo, y pese a lo esperado en un primer momento, la hija mayor de los reyes de Holanda no ha seguido los pasos de su padre en este sentido. En alguna ocasión el rey Guillermo ha alabado las cualidades del Atlantic College, un centro en el que difrutó de unos años de libertad antes de asumir sus responsabilidades como miembro de la Casa de Orange. Ante declaraciones así, todo hacía pensar en que su primogénita seguiría sus pasos llegado el momento, pero ha sido la mediana de sus hijas, la princesa Alexia, quien sí que estudiará en el centro.

Hace algunos años se especuló mucho sobre la educación de la heredera al trono holandés e incluso hubo algunos rumores sobre la posibilidad de que estudiase en el centro que UWC tiene en China. En alguna ocasión, el rey Guillermo había asegurado que quería que su hija pasara un tiempo sola y viajara antes de que se comenzara a comprometerse con la Corona, de la misma manera que hizo él. Sin embargo, desde la Casa Real desmintieron categóricamente el rumor y aseguraron que a la Princesa le gustaba mucho su actual escuela, la Christelijk Gymnasium Sorghvliet en La Haya.

No es ningún secreto que la princesa de Asturias, la princesa Elisabeth y por tanto, también la princesa Alexia, han tenido que hacer frente a un exhaustivo proceso de selección en parte anónimo de cara a su admisión en la escuela de Gales. Lo que no se sabe es si Amalia de Holanda llegó en algún momento a presentarse a este proceso porque, como aseguraba el Rey hace algún tiempo, “se encuentra muy cómoda en su actual escuela” o si quizás sí se presentó, pero el resultado no fue el esperado -algo que no podremos saber-.