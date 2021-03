El príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker, llegaron ayer a Atenas para participar en los actos con motivo del bicentenario de la independencia del país. Un viaje muy especial para la pareja, sobre todo para el hijo de la reina Isabel, ya que mantiene vínculos muy fuertes con Grecia. Y es que su padre, el duque de Edimburgo, no solo nació allí, sino que pasó parte de su infancia antes de tener que marcharse al exilio.

En varias ocasiones, Carlos ha hecho referencia a sus vínculos con Grecia. Son ya tres las ocasiones en las que ha viajado al país de manera oficial, una primera solo y otra más junto a su esposa, en 2018, poco antes del enlace de su hijo menor, el príncipe Harry.

Carlos y Camilla aterrizaban en el aeropuerto de Atenas la tarde del miércoles y eran recibidos por la embajadora británica en Grecia, Kate Smith. Con una intensa agenda por delante, la pareja apenas tiene tiempo para disfrutar de los encantos del país. Poco después de su llegada acudían a la ceremonia de reapertura de la Galería Nacional de Grecia, que ha estado en obras en los últimos seis años. Después, los Duques eran agasajados con una cena en la Casa Presidencial de Atenas, el mismo escenario en el que se celebró la recepción posterior al enlace de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Esta mañana, los duques de Cornualles se han desplazado hasta la plaza Syntagma, donde han presenciado la ceremonia del Memorial por el Soldado Desconocido.

A pesar de que se trata de un viaje importante para el Príncipe y su esposa, lo cierto es que han sido numerosas las críticas que han recibido por él, sobre todo a través de las redes sociales. Al igual que ocurriera antes de Navidad con el viaje de los Cambridge a bordo del Royal Train, se ha puesto en el punto de mira la idoneidad de este desplazamiento en plena crisis sanitaria. De hecho, desde Downing Street se están llevando a cabo medidas está tomando medidas enérgicas contra todos los viajes no necesarios, con una multa de 5000 libras. No obstante, se han vigilado las normas de seguridad e higiene en todo momento para evitar que se multipliquen las críticas.

Además de recalcar sus vínculos con Grecia durante el discurso que ofreció en la cena en su honor, el príncipe de Gales ha mostrado mucho interés por las obras que se están llevando a cabo en Tatoi, la antigua propiedad de la familia real griega. En esta finca se encuentra el cementerio real en el que está enterrado su abuelo el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca con el resto de su familia paterna. Un lugar muy especial para la familia real griega, sobre todo para doña Sofía, que pasó allí parte de su infancia.

Aunque aún no ha finalizado el viaje, no está previsto que el príncipe Carlos se encuentre -al menos de manera oficial- con el exrey Constantino que, a pesar de que lleva tiempo instalado en Grecia, no ha participado en los actos de celebración.