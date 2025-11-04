La agenda de los Reyes esta semana está especialmente cargada de actos oficiales, lo cual va a dejar poco margen tanto a don Felipe como a doña Letizia para disfrutar de alguna salida privada. Este martes, Sus Majestades ejercerán de anfitriones del sultán de Omán, que ya se encuentra en nuestro país de visita oficial. Los Reyes van a participar en el recibimiento con honores en el Palacio Real, después almorzarán con el mandatario en el Palacio de la Zarzuela y por la noche habrá una cena de gala en la que tendremos la oportunidad de ver de nuevo a la Reina Letizia de largo y con tiara.

La visita del sultán de Omán no va a ser el único acto a lo largo de esta semana, sino que el Rey Felipe VI tiene varias citas oficiales y la Reina va a participar en una entrega de premios en El Pardo el jueves. Ya de cara al fin de semana, Sus Majestades pondrán rumbo a China para un nuevo viaje de Estado que va a concentrar la actividad durante toda la próxima semana.

La Reina Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La cita privada de la Reina Letizia

Sin embargo, a pesar de la frenética actividad de esta semana, es probable que doña Letizia intente sacar un hueco para visitar una de las ferias a las que suele asistir de manera privada año tras año. Estamos hablando de BioCultura, que se celebra esta semana en IFEMA.

Al igual que ocurre con la Feria del Libro de Madrid, BioCultura se ha convertido en una de las citas ineludibles del año para la esposa del Rey Felipe VI. La Reina siempre inaugura la feria de lectura en el Retiro de manera oficial y después aprovecha para hacer una visita de forma privada, en la que puede intentar pasar desapercibida y recorrer los puestos con mayor tranquilidad.

La Reina Letizia en BioCultura. / Redes Sociales

En el caso de BioCultura, doña Letizia siempre la visita en privado, aprovechando los huecos en su agenda. Este año la feria se celebra desde el 6 al 9 de noviembre, en una semana en la que la que doña Letizia está especialmente ocupada. Esto no significa que no pueda sacar un hueco.

El mismo día de la inauguración, la Reina tiene una cita en el Palacio de El Pardo a primera hora, pero no aparecen más compromisos previstos. El viernes y el sábado su agenda está despejada, pero ya el domingo comienza el viaje de Estado a China. Es probable que los días previos esté centrada en los preparativos, pero podría escaparse en algún momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗧𝗜𝗖𝗦𝗜𝗟𝗩𝗘𝗥 (@ticsilver)

Las visitas de doña Letizia a BioCultura

A lo largo de los últimos años doña Letizia ha visitado de manera recurrente esta feria, siempre de forma privada e intentando no llamar la atención. Eso sí, no ha dudado nunca en fotografiarse con algunos de los expositores y ha adquirido algunos productos. Por ejemplo, sabemos que suele pasar por el puesto de la marca de joyería Tic Silver, de la que tiene algunas piezas. También por el de la firma cosmética Eleven Obi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eleven Obi (@elevenobi)

¿Qué es BioCultura?

La feria BioCultura es el mayor evento de productos ecológicos y consumo responsable en España, así como una de las más importantes de Europa. La edición de este año se celebra entre el 6 y el 9 de noviembre y se espera la presencia de más de 400 expositores y 55.000 visitantes. Está dirigida a un público muy concreto, interesado en productos sostenibles y ecológicos.

La alimentación ocupa una parte principal en la feria, pero también hay otros productos como cosmética natural, terapias naturales, moda sostenible, energías renovables, turismo responsable y artesanía ecológica. Además de los expositores, también se van a realizar actividades paralelas, como debates y talleres, entre otras cuestiones.