Inesperada sorpresa desde el Principado de Mónaco. Cuando hace apenas unos días salía a la luz que la expareja del príncipe Alberto, Nicole Coste, había estado en Mónaco este verano, en una de las citas más importantes de la temporada, ahora la madre de Alexandre Grimaldi alza la voz en una de las publicaciones más relevantes del mundo del corazón, Paris Match.

En medio de los rumores de distanciamiento entre los Príncipes y con Charlene en Sudáfrica desde hace varios meses a consecuencia de una infección en las vías altas, Coste ha concedido una entrevista por la mayoría de edad de su hijo que acaba de celebrar su cumpleaños con una fiesta en Mónaco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JazminGraceGrimaldi (@jazmingrimaldi)

La exazafata togoleña con la que el príncipe Alberto mantuvo una relación fruto de la cual nació su hijo Alexandre en agosto de 2003 ha reconocido que padre e hijo “se parecen mucho”. No ha sido esto lo único que ha comentado. Nicole ha confirmado que el soberano siempre se ocupó del niño, cuya existencia salió a la luz en el año 2005, cuando ella misma lo reveló en la misma publicación: “Alberto siempre ha asumido su papel de padre y nunca se ha llegado a un acuerdo financiero entre nosotros”, ha asegurado. Es más, a pesar de que ahora arrecian con fuerza los rumores de cercanía entre ambos, debido precisamente a la ausencia de Charlene, lo cierto es que el Príncipe siempre ha tenido una relación muy estrecha con Nicole. Tanto es así, que hace algunos años viajó expresamente a Londres para asistir a la fiesta de su 50 cumpleaños. En aquel momento, la Princesa se encontraba en Córcega.

En la entrevista, Nicole no solo ha alabado el papel de Alberto como padre o ha comentado que su hijo es uno más en la familia, sino que, además, ha hecho algunas críticas hacia Charlene: “teniendo en cuenta nuestros respectivos lazos con el Príncipe deberíamos apoyarnos cordialmente. En nuestra situación la diplomacia debe imponerse”, sin embargo, parece que no ha sido así: “he vivido cosas que me han alertado e impactado”, ha asegurado.

La togoleña se refiere a un episodio que tuvo lugar cuando el Príncipe y la sudafricana estaban comprometidos: “ella, por ejemplo, cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre y le instaló en el ala de los empleados”, ha contado Nicole, dolida por la actitud de Charlene. Pese a esto, declara que, al margen de este incidente, el resto de la familia siempre se ha comportado de manera excepcional con Alexandre

Al margen de la polémica que han suscitado las declaraciones de Nicole Coste, lo cierto es que la situación entre Charlene y Alberto de Mónaco no debe ser tan idílica como ellos pretenden aparentar. La propia tía del Príncipe declaraba en una revista italiana que el divorcio era inminente, lo que se suma a la nueva demanda de paternidad a la que el soberano tendrá que enfrentarse en los próximos meses. Y es que el pasado año, una mujer brasileña presentó una demanda en Italia asegurando que su hija de quince años también lo es del hermano de Carolina de Mónaco.