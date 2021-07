Alexandra de Hannover se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la industria de la moda. Mientras que hasta ahora era su hermana, Carlota Casiraghi quien acaparaba la atención por su elegancia y estilo, poco a poco, la hija menor de Carolina de Mónaco ha ido encontrando su hueco y brilla con luz propia. Mientras que su madre y su hermana se mantienen fieles a Chanel incluso después de Karl Lagerfeld, Alexandra parece haber encontrado en Dior la horma de su zapato. Una decisión que entronca con Beatrice Borromeo -que es ahora imagen de la firma- y con la propia Grace Kelly, que confiaba habitualmente en la casa.

La hija de Ernesto de Hannover no ha querido perder la oportunidad de ver de primera mano las nuevas propuestas de Alta Costura de Maria Grazia Chiuri para la firma y ha hecho un alto en sus idílicas vacaciones de verano junto a su novio para viajar a París y asistir al desfile. Una presentación marcada por las limitaciones de aforo, pero a la que han asistido algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional, incluidos Jaime de Marichalar y su hija Victoria, que ha dado toda una elección de elegancia sin dejar de lado las tendencias más arriesgadas por las que apuestan las influencers.

Pues bien, Alexandra ha sido una de las vips que ha estado presente en el front row y esta vez lo ha hecho sola en un claro gesto de que vuela libre. De la misma manera que Beatrice Borromeo no se perdió el desfile de la colección crucero en Atenas, la princesa de Hannover ha hecho lo propio con las nuevas propuestas de Alta Costura.

Para esta cita, la aristócrata ha apostado por un look clásico en tonos claros. Una fórmula infalible típica en la casa Dior compuesta por falda, blusa y chaqueta. En este caso, Alexandra ha lucido una minifalda -muy adecuada para su edad- en estampado pata de gallo en rosa, con blusa blanca de seda y chaqueta a juego. Como complementos, unos zapatos tipo Mercedita en color crema .El look completo es de la colección crucero de la firma. En cuanto al look beauty, Alexandra ha apostado por llevar el cabello suelto y liso y un suave maquillaje en tonos rosados.

Ha llamado especial atención el minibolso Lady Dior, inspirado por el clásico de Gianfranco Ferré para Diana de Gales. Es uno de los bolsos más míticos de la firma que ahora por fin ha estrenado en su versión más novedosa.

Al igual que Alexandra ha deslumbrado en el front row de Dior, hace apenas unos días Carolota Casiraghi reaparecía en Mónaco junto a su madre y su hijo mayor en un torneo de hípica. La sobrina de Alberto de Mónaco lo hacía vestida de Chanel, firma de la que es imagen mientras que Carolina sorprendía con un favorecedor look de Halston y con el pelo más claro de lo habitual.