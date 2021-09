La sombra de la sospecha, de nuevo sobre Alberto de Mónaco

Continúan las polémicas en torno a la relación entre Alberto de Mónaco y la princesa Charlene. La ausencia de la sudafricana del Principado debido a un problema de salud en fechas tan importantes como su décimo aniversario de boda está dando numerosos quebraderos de cabeza a los Grimaldi. A pesar que tanto la Princesa como el Príncipe intentan aparentar normalidad en su matrimonio, lo cierto es que los rumores de crisis no han hecho sino acrecentarse en los últimos tiempos.

Charlene lleva varios meses alejada de Mónaco debido a una infección de las vías altas que le impide regresar, de momento, a casa. Hace apenas unos días, la Princesa era intervenida de nuevo y, tal como confirmaban fuentes oficiales, poco después recibía la visita de su familia. Ella misma compartía a través de su perfil de Instagram unas entrañables fotografías del reencuentro con el príncipe Alberto y sus dos hijos. Instantáneas llenas de ternura que, en ningún caso, harían pensar en una crisis entre la pareja.

Sin embargo, la visita de Alberto y los príncipes Jacques y Gabriella ha sido algo visto y no visto. Apenas unos días después, el soberano y sus hijos ya estaban de vuelta en Mónaco, donde han disfrutado de un divertido día en la localidad de Saint-Vincent-de-Cosse. Una jornada de ocio en la que padre e hijos han podido disfrutar de actividades como el descenso del río Dordogne en canoa antes de que los pequeños se incorporen a las clases.

La fugaz visita a Sudáfrica no parece haber servido para disipar los rumores de crisis entre la pareja, sobre todo después de que una tía del Príncipe ofreciera unas declaraciones a una conocida revista italiana en las que aseguraba que el matrimonio entre Alberto y Charlene estaba acabado y que el divorcio estaba más cerca que lejos.

Unas incendiarias palabras a las que la pareja ha preferido hacer caso omiso pero que, ahora, a tenor de los recientes acontecimientos, podrían adquirir algo de sentido. Y es que según ha trascendido, una ex del príncipe Alberto se encuentra en Mónaco. Se trata de Nicole Coste, madre de Alexandre, uno de los hijos ilegítimos del Príncipe. Han salido a la luz unas imágenes que demuestran la presencia de la exazafata en el Principado este verano, las primeras, en el Baile de la Cruz Roja, donde acudió con su hijo y en el que no estuvo Charlene.

Pese a que no hay pruebas que lo demuestren, hay quien asegura que la estancia de Nicole en Mónaco se ha prolongado durante más tiempo. De hecho, Alexandre suele pasar todos los veranos en el Principado y este ha sido muy especial porque ha celebrado su 18 cumpleaños, lo que hace pensar que podría haber disfrutado de una fiesta a la altura. Aunque no han trascendido muchos detalles, sí se sabe que se ha reunido con su hermana Jazmin, que ha publicado algunas imágenes de la celebración.

Lo que más ha llamado la atención es que no es la primera vez que el príncipe Alberto de Mónaco coincide con Nicole en ausencia e Charlene. Tanto es así, que no quiso faltar en el año 2019 al 50 cumpleaños de su ex en Londres, mientras su esposa estaba disfrutando de unos días de descanso en Córcega. Algunas fuentes apuntan a que entre ellos existe una relación de amistad muy estrecha.