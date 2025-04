Meghan Markle desvela que sufrió preeclampsia posparto: “Es aterrador”

Mientras el príncipe Harry ha vuelto a Londres para continuar con su batalla contra el Gobierno por la protección oficial, su esposa, Meghan Markle, sigue centrada en sus nuevos proyectos. La duquesa de Sussex está viviendo uno de sus mejores momentos con el lanzamiento de su serie de estilo de vida, su nuevo podcast y la marca de productos que ha puesto en marcha. No obstante, esta etapa en la vida de la norteamericana no ha estado exenta de polémica, por ejemplo, por la acusación de plagio por parte de una localidad de Mallorca.

Además de su serie de estilo de vida, la esposa del príncipe Harry también está volcada con un nuevo podcast en el que hace balance de su vida y de los proyectos que ha puesto en marcha a lo largo de los años. El primero de los episodios ya se ha estrenado y ha contado con la fundadora de Bumble -una aplicación de citas- como invitada. La duquesa de Sussex ha podido charlar con ella durante casi una hora sobre las dificultades y retos que supone poner en marcha un negocio, pero también sobre la maternidad.

Precisamente ha sido gracias a esta conversación que se ha podido saber que Meghan Markle tuvo algunos problemas en sus embarazos. «Las dos tuvimos experiencias muy parecidas, aunque no nos conocíamos en aquel entonces», ha dicho la nuera del rey Carlos, que ha revelado que sufrió preeclampsia posparto: «Es muy extraño y aterrador”, ha confesado la duquesa de Sussex.

Meghan Markle no ha especificado si sufrió esta complicación en el primero o en el segundo de sus embarazos, o si fue algo que le ocurrió en los dos. La preeclampsia es una complicación que se manifiesta a partir de las 20 semanas de embarazo y que puede provocar presión arterial alta y daño hepático o renal. En el caso de Meghan, la preeclampsia posparto es una afección menos frecuente, que se presenta hasta seis semanas después del parto. «Se sufre en silencio, todavía intentas estar presente para la gente, sobre todo para tus hijos, pero estás asustada», ha contado Meghan.

No es la primera vez que la duquesa habla abiertamente de la maternidad y de las complicaciones que ha experimentado. De hecho, en 2020, antes de que naciera su segunda hija, Lilibet Diana, Meghan Markle escribió una emotiva carta dirigida al periódico The New York Times en la que reveló que había sufrido un aborto espontáneo y explicó lo que había sentido tras esta dramática experiencia.

«Era una mañana de julio que comenzaba como otra cualquiera: hacer el desayuno, dar de comer a los perros, tomar las vitaminas, encontrar ese calcetín perdido, recoger el lápiz que ha rodado bajo la mesa, recogerme el pelo en una coleta antes de sacar a mi hijo de su cuna. Después de cambiarle el pañal sentí un calambre agudo. Caí al suelo con el bebé en mis brazos murmurando una nana para calmarnos a ambos, la melodía alegre como duro contraste a mi sentir de que algo no iba bien. Supe, mientras apretaba contra mí a mi primer hijo, que estaba perdiendo al segundo», contó la duquesa.

Este nuevo podcast de ocho episodios supone el regreso de Meghan Markle a este formato, en este caso, de la mano de Lemonada Media. La esposa del príncipe Harry ya tuvo otro proyecto de este tipo, Archetypes, en Spotify, que no cosechó buenos datos. El podcast de Lemonada Media tiene por objetivo ofrecer conversaciones informales que puedan inspirar a aquellas personas que están pensando en poner en marcha sus sueños empresariales.

El último problema de la duquesa

Desde que anunciara su vuelta a las redes sociales, la nuera del rey Carlos III ha mantenido una actividad frenética, no solamente en sus proyectos audiovisuales, sino también con la puesta en marcha de su marca de estilo de vida, As Ever.

Una marca de la que ya están a la venta los primeros productos, que se agotaron en menos de media hora, lo que prueba el interés que todavía hay sobre la vida de Meghan Markle. Sin embargo, este aluvión de pedidos ha provocado que haya problemas de stock de algunos de los productos, por lo que la duquesa ha tenido que dirigirse a sus seguidores y explicarles que no todo el mundo va a poder recibir sus compras.

En una carta, Meghan ha querido disculparse por este contratiempo que ha afectado principalmente a uno de los productos: una miel de flores silvestres cuyo precio supera los 40 dólares. «Lamentamos mucho lo sucedido con tu pedido que, debido a una sobreventa, no hemos podido enviarte», ha escrito la duquesa. La firma se ha comprometido a compensar a los afectados por este problema.

«Nuestro equipo trabaja muy duro en todos los departamentos y estamos igual de tristes que tú al enterarnos de lo sucedido. Te prometo que cuando llegue nuestra próxima colección de artículos de edición limitada, no sólo serás el primero en saberlo, sino que también serás el primero en recibirlo. No hace falta que lo pidas; te lo enviaré por correo como regalo», recalca Meghan en su carta.

Se esperaba que los productos de la marca As Ever generaran mucho interés y que sus ventas se disparasen, pero no hasta el punto de que no hubiera suficiente stock para cumplir con los pedidos. Sin duda, un gran éxito para Meghan Markle en esta nueva andadura.