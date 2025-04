La mayoría de edad de la infanta Sofía en el espejo de otros hermanos ‘royal’

La infanta Sofía cumple 18 años en apenas unos días. El 29 de abril la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia soplará las velas y a partir de ese momento será ya mayor de edad. Si no hay cambios al respecto, Sofía estará en Gales para su cumpleaños, dado que regresó a principios de esta semana al Atlantic College para afrontar la recta final de sus estudios allí.

Su 18 cumpleaños nada tendrá que ver con el de su hermana, la princesa de Asturias. La mayoría de edad de Leonor fue un gran acontecimiento a nivel institucional, además de para su familia. Como heredera al trono, la princesa tuvo que jurar la Constitución y, además, recibió la Orden de Carlos III. La Casa de S.M. el Rey actualizó al poco tiempo los retratos oficiales tanto de Leonor como de Sofía, con fotografías de esa jornada.

La princesa Leonor el día de la jura de la Constitución. (Foto: Gtres)

El caso de la infanta Sofía es distinto. A pesar de que hasta ahora ha tenido una formación similar a la de Leonor, las diferencias entre las dos hermanas han ido in crescendo con el paso de los años. Sofía tiene menos presencia pública, no ha pronunciado ningún discurso y solamente ha participado en un acto en solitario. Diferencias que se aplican también a cómo será su celebración de mayoría de edad.

La discreta mayoría de edad de Sofía

Dado que la infanta se encuentra en Gales y que la Casa del Rey no ha anunciado nada al respecto, se espera que Sofía celebre su cumpleaños lejos de casa y, por supuesto, sin actos públicos. Ella no tiene que jurar la Constitución, de hecho, ni siquiera está obligada a trabajar para la institución en el futuro. Es más, desde Zarzuela aún no han confirmado sus planes para el próximo año, más allá de anunciar que no cursará formación militar.

La infanta Sofía y Leonor en la jura de la Constitución. (Foto: Gtres)

Una mayoría de edad de perfil bajo que está en línea con la de otros royals europeos, pero que también contrasta con algunos. Por ejemplo, con la de la princesa Isabella de Dinamarca.

La segunda hija de los reyes Federico y Mary cumplió 18 años hace poco y se organizaron una serie de actos para celebrar esta fecha. Además, la casa real distribuyó nuevas fotografías de la princesa con una diadema regalo de su abuela y con la orden familiar de su padre, así como la del elefante, la más importante en Dinamarca. La princesa se convirtió en dama de esta orden tras el relevo en el trono, aunque la insignia se recibe a los 18 años.

Federico y Mary de Dinamarca junto a Isabella . (Foto: Gtres)

Más discreta fue la mayoría de edad de la princesa Alexia, hija mediana de los reyes de los Países Bajos, así como la de la princesa Ariane. La casa real distribuyó nuevas imágenes oficiales de ambas y se confirmó que habían recibido una serie de condecoraciones, como la Orden de la Casa del León Dorado de Nassau, así como el nombramiento como dama de la Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés, tal como ha explicado a este portal Rick Evers. En el caso de Ariane, ni siquiera pudo celebrar su 18 cumpleaños con su familia, ya que también estudia en un colegio de UWC.

En Noruega, el hermano menor de la princesa Ingrid, el príncipe Sverre Magnus celebró su 18 cumpleaños con nuevos retratos oficiales, entre ellos, una fotografía familiar vestida con los trajes tradicionales del país. Sí que hubo un almuerzo organizado por los reyes.

En el caso de Suecia, la princesa Estelle aún no es heredera -está por delante su madre, la princesa Victoria- y además su hermano aún es menor. Sí que se puede hacer referencia a Bélgica, donde solamente la princesa Elisabeth tuvo una serie de celebraciones públicas y se le regaló una tiara. Además, tal como ha confirmado a este portal el periodista Wim Dehandschutter, el rey Felipe le otorgó la Gran Banda de la Orden de Leopoldo, la más importante de las condecoraciones, así como la más antigua también.

La princesa Elisabeth con sus hermanos en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En lo que respecta a sus hermanos, solamente dos de ellos han alcanzado la mayoría de edad, los príncipes Gabriel y Emmanuel. La princesa Eleonore lo hará en 2026. Los dos hijos de Felipe y Matilde de los belgas celebraron su 18 cumpleaños con nuevas fotografías oficiales, pero sin ningún acto especial ni concesión de condecoraciones.